Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de ağırladığı kaymakamlara hitap ederken geçtiğimiz günlerde tüm Türkiye'ye insanlık dersi veren ambulans şoföründen bahsetmeyi ihmal etmedi. Erdoğan, Manisa'da geçtiğimiz günlerde iki bacağı kesilmiş hastayı sırtında taşıyan ambulans şoförü için ''Allah ondan razı olsun, bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var.'' dedi.

''BÖYLE YİĞİTLERE İHTİYACIMIZ VAR''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, iki bacağı kesilmiş hastayı sırtında evinde taşıyan ambulans şoförü Çetin Karamanlar'ı örnek göstererek, "Allah ondan razı olsun. Bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

AMBULANSA GİREMEMİŞTİ

Ambulans şoförü Çetin Karamanlar, iki gün önce Manisa'da Saruhanlı Devlet Hastanesi'nden aldığı diyabet hastası, 70 yaşındaki Muzaffer Tumlu'yu geçen 4 Ocak'ta saat 11.00 sıralarında, Şehzadeler İlçesi Selimşahlar Mahallesi'ndeki evine götürmek için yola çıkmıştı. Tedavisi nedeniyle iki bacağı diz üzerinden kesilen Tumlu'nun yaşadığı evin sokağına gelindiğinde alt yapı çalışması nedeniyle yolun kapalı ve çamur olması nedeniyle ambulans girememişti.

SIRTINA ALIP TAŞIMIŞTI

Bunun üzerine Karamanlar, Tumlu'yu 500 metre sırtında taşıyarak evine ulaştırdı. Bu sırada ambulanstaki paramedikler de Tumlu'nun refakatçi olarak yanında bulunan eşine yardımcı oldu. Ambulans görevlileri olarak, bu tür olaylarla zaman zaman karşılaştıklarını belirten Karamanlar, Bu bizim insanlık görevimiz. Yapacak başka bir şey yok. Hastayı yolda bırakamazdım. Sırtıma alıp, taşıdım dedi.