Sağlık Bakanlığı'ndan önemli açıklama

Demircan, AA Editör Masası toplantısında canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'MEVSİMSEL GRİP NOKTASINDA OLUMSUZ NOKTADA DEĞİLİZ'

Sağlık Bakanı Demircan, "Mevsimsel grip noktasında, şu anda geçmiş yıllara göre olumsuz bir noktada değiliz, aşırı bir yaygınlık, bir tehdit altında değiliz hatta biraz daha iyi durumdayız." dedi.

'ANTİBİYOTİK ORANI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR'

Antibiyotik kullanımına ilişkin Demircan, "Bu konuda ülkemizde yapılan çalışmalar olumlu netice verdi. Reçetelerde antibiyotik oranı geçtiğimiz yıllara göre düşüyor ve düşmeye devam ediyor. Bu konuda başarılıyız." ifadelerini kullandı.

Demircan, konuyla ilgili, "Akılcı antibiyotik kullanımı kampanyamız da var. Bu konuda medya da bize destek veriyor ve destekçi oluyor. Medyanın da katkısıyla yüksek de başarı sağlandı."dedi.

'ZİKA TÜRKİYE'DE YENİ GÖRÜLEN BİR RAHATSIZLIK'

Sağlık Bakanı Demircan, "Zika, Türkiye'de yeni görülen virütik bir rahatsızlık. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli tedbirler de alınacak." diye konuştu.

'AŞIYA KARŞI ÇIKMAK FEVKALADE SAKINCALI'

Çocuklarına aşı yaptırmayı redden aileler hakkında Bakan Demircan, "Aşı, toplum sağlığı üzerinde fevkalade koruyucu bir önlem, buna karşı çıkmak fevkalade sakıncalı." dedi.

Demircan, aşılamanın önemine dikkat çekerek, "19 yıldır bizim çocuk felci vakamız yok. Çocuk felciyle, rahatsızlığıyla düçar olmuş çocuğumuz yok. Bu, fevkalade sevindirici bir şey." ifadelerini kullandı.

Aşıdaki alüminyumun zararlı olduğu iddialarıyla ilgili Bakan Demircan, şunları söyledi:

"Aşının etkisini artırmak için bir miktar alüminyum kullanılır ama bu alüminyum DSÖ'nün kabul ettiği düzeyde, sürekli izlenen, etkileri takip edilen bir miktardır. Alüminyum gerekçe gösterilerek aşıyı reddetmek fevkalade sakıncalıdır. Aşılarımızın etkileri, yan etkileri ve riskleri tümüyle DSÖ ile birlikte takip edilip izlenmekte ve bir şey olduğunda derhal tedbir alınmaktadır. Alüminyum gerekçesi spekülatif bir gerekçedir, bilimsel hiçbir tarafı yoktur. Bizim aşı uygulamalarımızın hepsi bilimsel denetim altındadır."

'55 BİN PERSONEL ALINACAK'

Sağlık Bakanı Demircan, "Yoğun bakım yatak sayısını artırmaya devam edeceğiz, personel sayımızı da artırmak istiyoruz. 27 bin ebe hemşire ve sağlık personeli alınacak. Bu, yüksek bir rakam. Her sene yaklaşık 9 bin civarında hekim kadroya dahil oluyor. Ediyor 36 bin. Bizim bu seneden alacağımız kadro miktarı var, taşeron sistemi kalktığı için, bu alımı yapmadık. 2017'den 2018'e aktarılan bir 10 bin işçi çalışan alacağız. Ayrıca 2018 için de 9 bin kontenjan verildi. Yaklaşık 55 bin doktor, ebe hemşire, sağlık personeli ve çalışan alacağız." dedi.

'UYGUN BİR PERSONEL REJİMİ OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ'

Demircan, "Taşeron sisteminin kalkmasından sonra bundan sonraki sistemi yeniden gözden geçireceğiz. Herkesin statüsünü belli bir standart içine getirmemiz lazım. Sağlığın kendi gerekliliğine uygun bir personel rejimini oluşturmak zorundayız." diye konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MÜJDE

Bakan Demircan, sağlık çalışanları için de önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Demircan, "Sağlık çalışanlarımızın şartlarını iyileştirmek için bir yasal çalışma yapıyoruz. Bununla ilgili ocak ayı içerisinde Başbakanımıza bir sunum yapacağız. Bu bekledikleri yıpranma payı, emekli maaşlarındaki düşüklük ve performanstaki ölçütler, bunlarla ilgili çalışmalarımız bittikten sonra paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

ŞEHİR HASTANELERİ İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

Bakan Demircan şehir hastaneleri ile ilgili şöyle konuştu: Adı farklı olmakla farklı ücret sistemine dahil olacaklar anlamında değil. Farklı ücret ödenmeyecek.