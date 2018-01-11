İstanbul ile İzmir arası karayolu ulaşımını 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'dasona yaklaşıldı.
AA muhabirinin Karayolları Genel Müdürlüğü ile Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bursa Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu yap-işlet-devret projesi kapsamındaki çalışmaların büyük kısmı bitti.
İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil 384 kilometresi otoyol, 49 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 433 kilometre uzunluğundaki projenin tamamında yaklaşık 98 kilometre otoyol, 16 kilometre de bağlantı yolu işletmeye açıldı.
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canim feda TURKIYE canim feda REIS
istanbul-izmir otobani tamami ne zaman bitecek bitecegi gun belli oldumu.
Yolların durumunu sürücülere sor diyen kasetlerin pinokyo kemal bu eserleri görünce nasıl bir yalan ve çamur uyduracak merak ediyorum.Bunlara oy verenler bu alçak yalanlara anında inanan evinden çıkıp yapılan muhteşem eserleri görmeden sözcü denilen tuvalet kağıdı ve halk tv müdavimi trollerden başkası değil.Gerçi onlarda yapılanların farkında ve en çok onlar faydalanıyor çok örneklerine şahit oldum,lakin hastalıklı Erdoğan nefreti gözlerini kör etmiş veya öyle görünmeyi oynuyorlar
işte büyük eser işte muasır medeiyet işte ak parti işte cumhurbaşkanı Erdoğan allah razı olsun
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