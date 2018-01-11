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Yol Durumu
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- arası 3,5 saate iniyor!



ile arası karayolu ulaşımını 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir u'dasona yaklaşıldı.

AA muhabirinin Karayolları Genel Müdürlüğü ile Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bursa Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Gebze-Orhangazi-İzmir ( ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu yap-işlet-devret projesi kapsamındaki çalışmaların büyük kısmı bitti.

İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil 384 kilometresi otoyol, 49 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 433 kilometre uzunluğundaki projenin tamamında yaklaşık 98 kilometre otoyol, 16 kilometre de bağlantı yolu işletmeye açıldı.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe 12:50
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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kosovali kosovali

canim feda TURKIYE canim feda REIS

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.01.2018 17:34
ibrahim afsar ibrahim afsar

istanbul-izmir otobani tamami ne zaman bitecek bitecegi gun belli oldumu.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.01.2018 17:27
Adnan Adnan

Yolların durumunu sürücülere sor diyen kasetlerin pinokyo kemal bu eserleri görünce nasıl bir yalan ve çamur uyduracak merak ediyorum.Bunlara oy verenler bu alçak yalanlara anında inanan evinden çıkıp yapılan muhteşem eserleri görmeden sözcü denilen tuvalet kağıdı ve halk tv müdavimi trollerden başkası değil.Gerçi onlarda yapılanların farkında ve en çok onlar faydalanıyor çok örneklerine şahit oldum,lakin hastalıklı Erdoğan nefreti gözlerini kör etmiş veya öyle görünmeyi oynuyorlar

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evet0
hayır0
cevapla 11.01.2018 16:46
ihsan ihsan

işte büyük eser işte muasır medeiyet işte ak parti işte cumhurbaşkanı Erdoğan allah razı olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 11.01.2018 13:14
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