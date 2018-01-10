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Mahrem temizliği!

Mahrem temizliği!
TSK'nın hemen hemen her yapısında gerçekleşen temizliği, örgütün askeri istihbaratta da yoğun şekilde yuvalandığını bir kez daha ortaya çıkardı. Bugüne kadar toplam 6 bin 917 subay ve astsubay ordudan atıldı. İhraç edilen istihbaratçı asker sayısının 347 olduğu ortaya çıktı. Bunlardan 2'sinin general olduğu vurgulandı.

Ahmet TOPAL
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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