YERLİ VE MİLLİ: "Bu seçimler arifesinde, özellikle Sayın Bahçeli'nin yerli ve milli duruşunu vurgulamam lazım. Bu duruşla birlikte inanıyorum ki ülkemizde bizi bölmek ve ayrıştırmak isteyenler bu hedeflerine ulaşamayacaklar. Geleceğe beraber inşallah yürürüz. Çünkü yapmamız gereken çok şeyler var.
BAŞKA HAVALARDA GEZENLER: Geçmişte partimiz çatısı altında olup da bugün dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin partimizle, hareketimizle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Herkes ağzını açmadan önce nerede bulunduğuna, kimlerle aynı safa geçtiğine dikkat etmelidir. Kem alette kemalat olmaz. Bunlar, milletimizle birlikte son 3-4 yıldır verdiğimiz hayati mücadelede en küçük bir desteklerini görmediğimiz, hatta çoğu defa karşı saflarda silüetleri beliren kişilerdir.
BU KERVANIN YOLCULARI DEĞİLLER: Bu birlikteliği, bu beraberliği, bu dayanışmayı zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değildir. Siz hiç merak etmeyin Türkiye'nin istiklali ve istikbali için hayatını ortaya koyarak çalışanlarla, dikensiz bahçelerde kendi ikbali için yollara düşenlerin farkını milletimiz çok iyi biliyor.
SİYASİ İÇERİKLİ DARBE GİRİŞİMİ: 15 Temmuz darbe girişimini ülkemizde başaramayanlar, şimdi farklı darbe girişimlerinin arayışı içerisindeler. Şu anda Amerika'daki malum dava, bir siyasi içerikli darbe girişiminin adresidir. afrin ve münbiç: Şimdi sıra bölücü örgütün Suriye terör koridoru oluşturma projesini tamamen çökertmeye gelmiştir. Fırat Kalkanı Harekatı'yla attığımız adımı, Afrin ve Münbiç'te devam ettirerek, ardından da tüm sınır boylarını güvene ve huzura kavuşturacağız
ÇATLASANIZ DA PATLASANIZDA: Türkiye'nin son 15 yılda geldiği yer, birilerini rahatsız ediyor ve bir kıskançlıktır gidiyor. Ama çatlasanız da patlasanız da biz bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz.
VİDA ÖNEMLİ BİR İTHALAT
Basın toplantısında Erdoğan'dan herkesi gülümseten bir espri de geldi: Biz 2017'nin sonunda Hırvatistan'dan çok ciddi bir ithalat yaptık. O da Beşiktaş Hırvatistan Milli Takımının özellikle çok çok önemli oyuncusu Vida'yı transfer etti. Bu önemli bir ithalattı. Hırvatistan için de önemli bir ihracattı. Hayırlı olsun.
BALKANLAR'DAN FETÖ'YÜ TEMİZLEYECEĞİZ
Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç ile Külliye'de bir araya geldi. Zirve sonrası ortak basın toplantısında soruları cevaplayan Erdoğan, terörle mücadele konusunu etraflıca ele aldıklarını belirterek, "Bu konuyla ilgili kendileri de FETÖ terör örgütünün Balkan coğrafyasından kökünün kazınması için çalışmalarımızı dostlarımızın da desteğiyle sürdüreceğiz ve bu konudaki hassasiyetleri sebebiyle de Kitaroviç'e teşekkür ediyorum" dedi.
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