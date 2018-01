Erdoğan: 'Böyle bir yanlış yapan olursa karşısında bizi bulur!'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Kaymakamlar Toplantısı'nda konuştu.



Sözlerine Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ü anarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görevleri başına hayatlarını kaybeden tüm kaymakamlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. mekanları cennet olsun İnşallah." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

Tek parti döneminde ceberut devlet anlayışı yüzünden vatandaş adata yaka silkmiştir. Bugünkü İlçelerimizin sınırlarının çoğu Osmanlı'dan devralınmıştır. Kanuna göre Kaymakamlar her yıl ilçenin tüm bucaklarıyla köylerin en az yarısını teftiş etmekle mükelleftir. Unutmayınız, her kaymakam ilçesinde devletin en üst yöneticisi olarak bizim gören gözümüz uzanan elimizdir. Ülkemizde devlet vatandaş ilişkileri her zaman bugünkü gibi sıcak olmadı.



Halk için halka rağmen zihniyetiyle bu milletin tarihine hatta bizatihi kendisine savaş açanların direnişini birer birer kırarak buralara ulaştık.



Şehir hastaneleri göreve gelmeden önceki hayalimdi. Şimdi dört tanesi hizmet veriyor.



"TELEFON KAPALI OLMAYACAK"

Vali, kaymakam gibi yöneticilerin mesai mefhumu olamaz. Benimde de olamaz. Telefon kapalı olmayacak. Günün 24 saati yılın 365 günü hizmete hazır olmak zorundayız. Biz bu ülkeyi ayağa kaldıracağız bu ülke 2023'te ilk yirminin değil ilk 10'un içine girecek.



"KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİLDİR"

Hiçbir kaymakamımızın, emri altında çalışanlardan daha düşük maaş alıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konuda bir çalışmanın yapılarak tüm meslek grupları açısından hakkaniyete dayalı bir ücret dengesinin en genç 2019 yılında kurulacağına inanıyorum.



"BÖYLE BİR YANLIŞ YAPAN OLURSA KARŞISINDA ÖNCE BİZİ BULUR"

Eğer Türkiye 3 bin 500 dolar kişi başına milli gelirden 11 bin dolara ulaşmışsa, eğitim düzeyi bu derece yükselmişse artık burada devletle vatandaşın ilişkisinin eski düzeyde yürümesi mümkün değildir. Böyle bir yanlış yapan olursa karşısında önce bizi bulur. Kaymakam arkadaşlarımızın bu konuda azami dikkati gösterdiğini biliyorum. Yine de bazen vatandaşlarımızdan şikayetler aldığım oluyor. Her şikayet doğru ve haklı olacak diye bir şey elbette ama haklı şikayetleri tespit edersek gereğini yapmaktan da asla çekinmeyiz.

"ALLAH RAZI OLSUN SÖZÜNDEN KIYMETLİ HEDİYE YOK"

Siz insanların gönlüne girerseniz gerçek anlamda şehirlere nüfus etmiş olursunuz. Aldığınız Allah razı olsun sözünden daha kıymetli bir hediye olamaz.