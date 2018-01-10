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a kadroda son tarih yarın

Kadroya geçme şartlarını karşılayan işçilerin 2 Ocak'ta başlayan 10 günlük yasal başvuru süresi yarın sona erecek.

Taşerona kadroda son tarih yarın

Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerdeki 400 bin işçisini ilgilendiren kadro düzenlemesiyle ilgili takvim işliyor.

Olağanüstü hal kapsamında 24 Aralık'ta yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname () ile ayrıntıları ortaya çıkan düzenleme kapsamında, taşeron işçilerin kadroya geçiş başvuruları için resmi süreç, 2 Ocak'ta başlatıldı.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba 11:55
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