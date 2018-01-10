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İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne geldi

Esed rejiminin İdlib'deki saldırılarından duyulan rahatsızlık nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard, Bakanlığa geldi.

İranın Ankara Büyükelçisi Dışişlerine geldi

Suriye'de Esed rejiminin İdlib'de gerginliği azaltma bölgelerinde düzenlediği saldırılardan duyulan rahatsızlık nedeniyle Bakanlığa çağrılan Büyükelçi Fard, Dışişleri Bakanlığına geldi.

Esed rejiminin Suriye'de gerginliği azaltma bölgelerindeki ihlallerinden duyulan rahatsızlık önceki günlerde askeri ve diplomatik kanallardan, Astana'da rejimin garantörlüğünü üstlenen Rus ve İranlı yetkililere bildirilmiş, ihlallerin sürmesi üzerine dün Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov Dışişleri Bakanlığına çağrılmış, Türkiye'nin bu konudaki tepkisi ve rahatsızlığı dile getirilmişti.

İhlaller aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın'ın dün Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Riad Seif'i kabulünde muhalefet temsilcileriyle de ele alınmıştı.

Rejim güçlerinin İdlib'de gerginliği azaltma bölgesinin güneydoğusunda bir süredir yürüttüğü kara harekatı çerçevesinde son günlerde bu bölgenin sınırlarını ihlal ederek içeride kalan bazı yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiği görülüyordu.

Türkiye, rejim birliklerinin bu şekilde ilerlemesini basit bir ateşkes ihlali değil, Astana'da üç garantörün vardığı mutabakatın hilafına İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesi sınırlarının ihlali olarak değerlendiriyor.
  • 10 Ocak 2018, Çarşamba 11:14
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