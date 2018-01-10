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için hazırola geçen 'liden yeni skandal

'nin skandal açıklamalarıyla adından söz ettiren sözcüsü yeni bir skandala daha imza attı. Tezcan; "'a yurt dışı yasağı getirilsin" dedi.

PKK için hazırola geçen CHPliden yeni skandal

Skandal çıkışlarıyla gündemden düşmeyen Sözcüsü , yine haddini aşarak, 'ın uluslararası ziyaretlerini ve bu ziyaretler kapsamında imzaladığı anlaşmaları karalayarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yurt dışı yasağı getirilsin." dedi.

Daha önce de Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin CHP'li başkanı Ekrem Eşkinat'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ederek halkı ayaklanmaya çağırmasına destek veren parti sözcüsü Tezcan, Tekirdağ'a giderek bir meydanda Eşkinat'ın çirkin sözlerini tekrar dile getirmişti.

CHP'nin her skandalına sözcülük yapan Tezcan, zaman zaman kendisi de böylesi adımlar atmaktan geri durmuyor. Tezcan 'nin bir kongresine katılarak terör örgütü 'nın sözde marşı çalınırken hazır ola geçtiği görüntülenen fotoğraf karesiyle de uzun süre gündemde kalmıştı.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba 12:20
YORUMLAR 13 yorum yapıldı

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ihpus ihpus

dikkat mecliste örümceklenmiş beyinli vekiller var ! ,hadsiz,çapsız ,utanmaz,sıkılmaz tasmalı kuklalar.Kudurdular başlarına gelecek var !

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evet2
hayır0
cevapla 10.01.2018 20:43
kafkasyalı kafkasyalı

boş beyinli çıngıraklı morron ya bu yüzsüz vatan hainleri bide utanmadan konuşuyor şu chp nasıl bir parti oldu anlamak mümkün değil.Allah sizi kahretsin reziller.sizler reise kurban olasınız.

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evet5
hayır0
cevapla 10.01.2018 20:39
Adnan Adnan

Bu piyonun nefret söylemleri selocandan farklı olmasına imkan yok,çünkü aynı fosseptikten besleniyorlar.bebek katillerinin marşını esas duruşta dinleyen,pkk,ypg,pyd,ye terör örgütü diyemiyen.Bebek katili terörist cenazelerinin değişmez aktörleri olan bunlar elbette Bu Ülke için canla başla çalışanlara böyle saldıracaklar.

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evet6
hayır0
cevapla 10.01.2018 19:04
vatandaş vatandaş

böl parçala yut. HAÇLILAR bunlar.

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evet6
hayır0
cevapla 10.01.2018 18:31
vefa vefa

hadi oradan. yıllardır halkın size niye oy vermediğini hiç analiz ettiniz mi. halk sizi ve o pis düşüncenizi sevmiyor, sizde utanma olsa siyaseti bırakırsınız. sahi genel başkanınız sadece 8 seçim kaybetti, kaçıncı hezimette siyaseti bırakacak. siz siyaseti bırakın ki siyasete ahlak, seviye, kalite gelsin.

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evet7
hayır0
cevapla 10.01.2018 18:24
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