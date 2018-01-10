Skandal çıkışlarıyla gündemden düşmeyen CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, yine haddini aşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası ziyaretlerini ve bu ziyaretler kapsamında imzaladığı anlaşmaları karalayarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yurt dışı yasağı getirilsin." dedi.
Daha önce de Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin CHP'li başkanı Ekrem Eşkinat'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ederek halkı ayaklanmaya çağırmasına destek veren parti sözcüsü Tezcan, Tekirdağ'a giderek bir meydanda Eşkinat'ın çirkin sözlerini tekrar dile getirmişti.
CHP'nin her skandalına sözcülük yapan Tezcan, zaman zaman kendisi de böylesi adımlar atmaktan geri durmuyor. Tezcan HDP'nin bir kongresine katılarak terör örgütü PKK'nın sözde marşı çalınırken hazır ola geçtiği görüntülenen fotoğraf karesiyle de uzun süre gündemde kalmıştı.
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dikkat mecliste örümceklenmiş beyinli vekiller var ! ,hadsiz,çapsız ,utanmaz,sıkılmaz tasmalı kuklalar.Kudurdular başlarına gelecek var !
boş beyinli çıngıraklı morron ya bu yüzsüz vatan hainleri bide utanmadan konuşuyor şu chp nasıl bir parti oldu anlamak mümkün değil.Allah sizi kahretsin reziller.sizler reise kurban olasınız.
Bu piyonun nefret söylemleri selocandan farklı olmasına imkan yok,çünkü aynı fosseptikten besleniyorlar.bebek katillerinin marşını esas duruşta dinleyen,pkk,ypg,pyd,ye terör örgütü diyemiyen.Bebek katili terörist cenazelerinin değişmez aktörleri olan bunlar elbette Bu Ülke için canla başla çalışanlara böyle saldıracaklar.
böl parçala yut. HAÇLILAR bunlar.
hadi oradan. yıllardır halkın size niye oy vermediğini hiç analiz ettiniz mi. halk sizi ve o pis düşüncenizi sevmiyor, sizde utanma olsa siyaseti bırakırsınız. sahi genel başkanınız sadece 8 seçim kaybetti, kaçıncı hezimette siyaseti bırakacak. siz siyaseti bırakın ki siyasete ahlak, seviye, kalite gelsin.
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