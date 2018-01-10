Günaydın Komşu!

Yunanistan Mülteciler Politikası Bakanı Yannis Muzalas, Skai TV'ye verdiği mülakatta 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi Yunanistan'a kaçan ve siyasi sığınma talebinde bulunan 8 darbeci ile ilgili yaptığı açıklamada çok kritik ifadelerde bulundu.
CİDDİ BULGULAR VAR
Yunan Bakan, "İltica komitesi bundan evvel bin 500'e yakın karar aldı. Hiçbirine karşı itiraz etmedik. Ama son iltica talebine ettik. Neden? Fark var. Çünkü 8 askerin darbeci olduklarına dair ciddi bulgular var'' dedi.
Yunan İltica komitesi 30 Aralık tarihinde darbeci Süleyman Özkaynakçı'nın iltica talebini kabul etmişti. Yunan hükümeti hem yürütmeyi durdurma hem de kararın iptali için mahkemeye başvurmuştu. İstinaf mahkemesi yürütmeyi durdurdu ve Özkaynakçı tekrar gözaltına alındı.
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AMAÇ KİŞİSEL MAL MÜLK MAKAM MEVKİİ PARA ELDE ETMEK KÜRESEL ABD YANLISI DESTEĞİYLE TÜM ÜLKELERDE vatikan modeli hilafet ve elemanı sözde müslüman zalimleri
Bu şerefsizleri serbest bırakın da sizde de darbe hazırlığı yapsınlar.
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