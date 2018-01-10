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Günaydın Komşu!

Mülteciler Politikası Bakanı Yannis Muzalas, darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulunan 8 askerin darbeci olduklarına dair ciddi bulguların olduğunu söyledi.

Günaydın Komşu!

Mülteciler Politikası Bakanı Yannis Muzalas, Skai TV'ye verdiği mülakatta 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi Yunanistan'a kaçan ve siyasi sığınma talebinde bulunan 8 darbeci ile ilgili yaptığı açıklamada çok kritik ifadelerde bulundu.

CİDDİ BULGULAR VAR
Yunan Bakan, "İltica komitesi bundan evvel bin 500'e yakın karar aldı. Hiçbirine karşı itiraz etmedik. Ama son iltica talebine ettik. Neden? Fark var. Çünkü 8 askerin darbeci olduklarına dair ciddi bulgular var'' dedi.

Yunan İltica komitesi 30 Aralık tarihinde darbeci 'nın iltica talebini kabul etmişti. Yunan hükümeti hem yürütmeyi durdurma hem de kararın iptali için mahkemeye başvurmuştu. İstinaf mahkemesi yürütmeyi durdurdu ve Özkaynakçı tekrar gözaltına alındı.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba 12:31
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ali ali

AMAÇ KİŞİSEL MAL MÜLK MAKAM MEVKİİ PARA ELDE ETMEK KÜRESEL ABD YANLISI DESTEĞİYLE TÜM ÜLKELERDE vatikan modeli hilafet ve elemanı sözde müslüman zalimleri

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 10.01.2018 16:08
ayhnkrblt ayhnkrblt

Bu şerefsizleri serbest bırakın da sizde de darbe hazırlığı yapsınlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 10.01.2018 14:39
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