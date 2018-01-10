Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre 15 Ocak'ta İstanbul'da kar yağma ihtimalinin olduğu belirtildi.
Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Etiketler: Hava durumu , İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre 15 Ocak'ta İstanbul'da kar yağma ihtimalinin olduğu belirtildi.
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