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Meteoroloji tarih verdi! 'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji tarih verdi! İstanbula kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre 15 Ocak'ta 'da kar yağma ihtimalinin olduğu belirtildi.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba 07:15
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