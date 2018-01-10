 ;
Yol Durumu
  1. CHP'nin kayıp araçları HDP'den çıktı
  2. Türkiye'den Bağdat'a kritik ziyaret

baraj altında

yine açık ara farkla diğer partileri geride bıraktı. 'nin oy oranı ise 'nin bile gerisinde... Bu durum Cumhurbaşkanlığı i tercihleri için de geçerli.

İYİ Parti baraj altında

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanlığı i ve üzerinde gerçekleştirilen anketin sonuçlarını paylaştı.

GENEL SEÇİMDE İYİ PARTİ'NİN ESAMESİ OKUNMUYOR
Konsensus Araştırma Şirketi'nin patronu Murat Sarı'nın bildirdiği verilere göre "İlk genel seçimde hangi partiye oy vereceksiniz?"sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

: Yüzde 44.9

: Yüzde 23.7

: Yüzde 10.6

: Yüzde 9.1

: Yüzde 2.7

Diğer: Yüzde 2.2

Cevap yok: Yüzde 2.0

Kararsız: Yüzde 2.1

Geçersiz: Yüzde 0.7

Oy vermeyecek: Yüzde 2

CUMHURBAŞKANLIĞI TERCİHLERİ DE GENEL SEÇİMDEKİ GİBİ

Adayın kimliği belli olmaksızın, siyasi parti bazında hangi partinin adayına oy vereceği sorulduğu zaman, verilen yanıtlar şöyle:

AK Parti'nin adayı: Yüzde 48.1

CHP'nin adayı: Yüzde 25.1

MHP'nin adayı: Yüzde 11.9

HDP'nin adayı: Yüzde 9.6

İYİ Parti'nin adayı: Yüzde 2.9

Diğer: Yüzde 2.4
Etiketler: , , , , , , ,
  • 10 Ocak 2018, Çarşamba 10:53
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (7 yorum)
ali ali

gönül neler istiyor. ama küllahıma anlatın.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.01.2018 18:03
sevdam tr sevdam tr

bu kadindan bir bok olmaz bu fetonun kizidir mhpliler aklinizi basiniza alin sizin partiniz bu olamaz baska turkiye yok

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 10.01.2018 15:49
&#246;z..t. öz..t.

feöculerin avukati gibiydi basbakan olacagim diyordu 15 inden sonra deeeegiseceeek diyordu turk milletini ahmak zannediyor bos kafalilar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır3
cevapla 10.01.2018 15:14
hahahahahahaaahhaaaaa hahahahahahaaahhaaaaa

bu haddini aşan kendini bilmez çaşaratın peynir gemisi yalan partisi yatsıyıda görmeden sönüp sularda kayboluyor arkadaşını söyle senin kim olduğunu söyleyim chpkk yalamaları yandaşları ırkçı hdpkk liler beyaz türkler içindeydi bu karı lanetide şimdialdınmı ...................mun cevabını

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır3
cevapla 10.01.2018 13:56
Kunta Kinte Kunta Kinte

CHPKK , HDPKK oranlarini görünce aklima Veba ve Kolera MIKROPLARI geliyor. Bize bir Roketman lazim.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır3
cevapla 10.01.2018 11:57
Haberin tüm yorumlarını okuyun (7 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar