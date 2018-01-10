İYİ Parti baraj altında

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçim üzerinde gerçekleştirilen anketin sonuçlarını paylaştı.
GENEL SEÇİMDE İYİ PARTİ'NİN ESAMESİ OKUNMUYOR
Konsensus Araştırma Şirketi'nin patronu Murat Sarı'nın bildirdiği verilere göre "İlk genel seçimde hangi partiye oy vereceksiniz?"sorusuna verilen yanıtlar şöyle:
AK Parti: Yüzde 44.9
CHP: Yüzde 23.7
MHP: Yüzde 10.6
HDP: Yüzde 9.1
İYİ Parti: Yüzde 2.7
Diğer: Yüzde 2.2
Cevap yok: Yüzde 2.0
Kararsız: Yüzde 2.1
Geçersiz: Yüzde 0.7
Oy vermeyecek: Yüzde 2
CUMHURBAŞKANLIĞI TERCİHLERİ DE GENEL SEÇİMDEKİ GİBİ
Adayın kimliği belli olmaksızın, siyasi parti bazında hangi partinin adayına oy vereceği sorulduğu zaman, verilen yanıtlar şöyle:
AK Parti'nin adayı: Yüzde 48.1
CHP'nin adayı: Yüzde 25.1
MHP'nin adayı: Yüzde 11.9
HDP'nin adayı: Yüzde 9.6
İYİ Parti'nin adayı: Yüzde 2.9
Diğer: Yüzde 2.4
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gönül neler istiyor. ama küllahıma anlatın.
bu kadindan bir bok olmaz bu fetonun kizidir mhpliler aklinizi basiniza alin sizin partiniz bu olamaz baska turkiye yok
feöculerin avukati gibiydi basbakan olacagim diyordu 15 inden sonra deeeegiseceeek diyordu turk milletini ahmak zannediyor bos kafalilar.
bu haddini aşan kendini bilmez çaşaratın peynir gemisi yalan partisi yatsıyıda görmeden sönüp sularda kayboluyor arkadaşını söyle senin kim olduğunu söyleyim chpkk yalamaları yandaşları ırkçı hdpkk liler beyaz türkler içindeydi bu karı lanetide şimdialdınmı ...................mun cevabını
CHPKK , HDPKK oranlarini görünce aklima Veba ve Kolera MIKROPLARI geliyor. Bize bir Roketman lazim.
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