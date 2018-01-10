CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne ait milyonlarca liralık kayıp araçların terör örgütü PKK'nın yerel ve yasal dayanağı haline gelen HDP'li belediyeler tarafından terör örgütünün emrine verildiği ortaya çıktı.

Rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla görevden el çektirilen CHP'li Ataşehir ve Beşiktaş Belediyesi'nin ardından Kadıköy Belediyesi'nin usulsüzlükleri de İstanbul dışına taştı. CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin milyonlarca liralık kayıp araçlarını PKK'lı teröristlere maaş bağlayıp; gıda, araç, tıbbi malzeme ve lojistik destek sağlayan HDP'li belediyelere gönderdiği tespit edildi.



Devletin kaynaklarını millete hizmet yerine teröre harcayan HDP'li belediyelerin de devletin iş makinelerini kullanarak tuzak kurduğu, terör örgütünün şehir yapılanması olarak hizmet verdiği belirtildi. Teröre destek verdiği gerekçesiyle kayyum atanan HDP'li belediyelere lojistik hizmet sunan CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin; Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Bürosuna kayıtlı 27 aracın bir kısmını kayyum atanmadan önceki HDP'li belediyelere, bir kısmının ise CHP'li belediyelere gönderdiği ifade edildi.

O ARAÇLAR KİMİN GARAJINDAN ÇIKTI?

- 26 Ağustos 2003 tarihinde 65/6 nolu encümen kararıyla 34AZM 99 plakalı Suzukı-413VT Jeep Bitlis Hizan Belediyesi'ne verilmiş. Hizan Belediye Başkanı İhsan Uğur'un yerine İçişleri Bakanlığı Hizan Belediyesine kayyum atamıştı.



- 14 Haziran 2007 tarihinde 47/26 nolu encümen kararıyla 34 LAA 13 plakalı Mercedes-Benz 2622/K- damperli kamyon, Muş Erentepe Belediyesine verilmiş. Teröristleri finanse ettiği gerekçesiyle Muş Erentepe Belediyesine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atamıştı.

- 08 Mayıs 2007 tarihinde 36/35 nolu encümen kararıyla 34 LFB 75 plakalı MERCEDES-BENZ 1922 kamyon- çöp aracı HDP'li Halfeti Belediyesi'ne verilmiş. Teröristleri finanse eden Halfeti Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atamıştı.



- 27 Mayıs 1998'de 34 V 0323 plakalı FORTD1210 açık kasa kamyon, encümen kararı olmadan HDP'li Kars Digor Belediyesine verilmiş. Digor Belediyesine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanmıştı.



- 31 Temmuz 2007 tarihinde 60/13 nolu encümen kararıyla 34 LFB 71 plakalı Mercedes-Benz 1922 açık kasa kamyon, CHP'li Bingöl Yayladere Belediyesine verilmiş.



- 12 Şubat 2008 tarihinde 12/24 nolu encümen kararıyla 34 COH 06 plakalı BMC110/08 açık kasa kamyon, CHP'li Adana Karataş Belediyesine verilmiş.



- 19 Temmuz 1994 tarihinde 114/24- nolu encümen kararıyla 34 CFZ 48 plakalı Man-kamyon-çöp aracı CHP'li Altınoluk Belediyesine verilmiş. Encümen kararı olmadan Kadıköy Belediyesi 12 Haziran 1998 tarihinde 34 CFZ 46 plakalı Man-kamyon çöp aracı ve 7 Mayıs 1998'de 34 CDN 12 plakalı Suzuki-D1210 açık kasa kamyonu CHP'li Altınoluk Belediyesine vermiş. Aynı Kadıköy Belediyesi; encümen kararı olmayan ve kayıtlı tarihi bulunmayan 34 CHY 97 plakalı Fiat 50 NC - kamyon çöp aracını CHP'li Ataşehir Belediyesine vermiş.



- 11 Kasım 2005 tarihinde 86/11 nolu encümen kararıyla 34 LFB 85 plakalı MERCEDES-BENZ 1922- damperli kamyon CHP'li İbriktepe Belediyesine verilmiş.



- 02 Ekim 2003 tarihinde 76/16- nolu encümen kararıyla 34 LEN 15 plakalı MERCEDES-BENZ 1922 kamyon- çöp aracı CHP'li Ardahan Damal Belediyesine verilmiş.