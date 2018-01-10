Gazeteci diye liste yayınladılar alayı terörist!

Türkiye Gazeteciler Sendikası, 10 Ocak Gazeteciler Gününü fırsat bilerek cezaevinde olan sözde gazetecilerin listesini yayınladı. Baştan sona FETÖ'cü, PKK'lı, DHKP-C'li, ajan dolu olan "terör" listesinde 145 kişinin adına yer verildi.
Gazetecilere Özgürlük diyerek, sözde gazetecilik kimliğinin arkasına sığınmaya çalışan ancak gazetecilik faaliyetlerinden başka her işi yapan bu teröristler zaman zaman terör örgütlerinin, zaman zaman ise dış güçlerin maşası olma görevlerini başarıyla gerçekleştirmişlerdi. Sürekli olarak kirli algı oyunlarına imza atan bu teröristler 'Gazeteciyim' diyerek kendilerini dokunulmaz sanıyorlardı.
İşte 145 teröristten oluşan o liste
1. Abdulkadir Turay- Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri
2. Abdullah Kılıç – Meydan Gazetesi köşe yazarı
3. Abdullah Özyurt- Zaman Gazetesi muhabiri
4. Abdulvahap İş- Serbest gazeteci
5. Ahmet Altan
6. Ahmet Feyzullah Özyurt
7. Ahmet Memiş – Haberdar İnternet Sitesi haber müdürü
8. Ahmet Metin Sekizkardeş- Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar
9. Ahmet Şık- Cumhuriyet Gazetesi
10. Ahmet Turan Alkan- Zaman Gazetesi eski yazarı
11. Ahmet Yavaş- TRT (Erzurum)
12. Akın Atalay- Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı
13. Alaattin Güner- Cihan Haber Ajansı eski Medya Direktörü
14. Alaattin Kaya – Zaman Gazetesi imtiyaz sahibi
15. Ali Ahmet Böken- TRT Haber koordinatörü
16. Ali Aşikar – Azadiya Welat Gazetesi çalışanı
17. Ali Bulaç- Zaman Gazetesi eski yazarı
18. Ali Konar- Azadiya Welat Gazetesi Temsilcisi, Hükümlü
19. Ali Ünal- Zaman Gazetesi köşe yazarı
20. Arafat Dayan- Demokratik Ulus Gazetesi eski yazı işleri müdürü
21. Aslı Ceren Aslan – Özgür Gelecek Gazetesi yazı işleri müdürü
22. Ayhan Demir – Çaldıran Haber Ajansı imtiyaz sahibi
23. Ayşe Nazlı Ilıcak- Yarına Bakış Gazetesi yazarı
24. Ayşenur Parıldak- Zaman Gazetesi eski muhabiri
25. Aytekin Gezici- Gazeteci-Yazar
26. Aziz İstegün- Zaman Gazetesi Diyarbakır Bölge Temsilcisi
27. Bayram Kaya – Zaman Gazetesi muhabiri
28. Beytullah Özdemir- Zaman Gazetesi Düzce temsilcisi
29. Burak Ekici – Birgün Gazetesi internet editörü
30. Cebrail Parıltı- Anadolu Ajansı (AA) Derik muhabiri
31. Cemal Azmi Kalyoncu – Gazeteci ve Yazarlar Vakfı
32. Ceren Taşkın- Hatay Ses Gazetesi çalışanı
33. Cuma Kaya- Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar
34. Cuma Ulus – Miilet Gazetesi yayın koordinatörü
35. Cumali Önal- Zaman Arapça servis sorumlusu
36. Cüneyt Seza Özkan – Samanyolu TV haber yayın yönetmeni
37. Çağdaş Erdoğan – Serbest fotomuhabiri
38. Deniz Yücel- Die Welt Türkiye Temsilcisi
39. Emin Demir- Serbest Gazeteci
40. Emre Soncan- Zaman Gazetesi eski savunma muhabiri
41. Ercan Gün- Fox TV Haber Editörü
42. Erdal Süsem- Eylül Dergisi Editörü, Hükümlü
43. Erdal Şen- Meydan gazetesi eski yazı işleri müdürü
44. Erdoğan Alayumat – Dihaber muhabiri
45. Erol Yüksel- TRT Haber Dairesi başkan yardımcısı
46. Erol Zavar- Odak Dergisi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Hükümlü
47. Ersin Şanlı- TRT yurt haberleri müdürü
48. Fahrettin Kılıç-Özgür Toplum Dergisi çalışanı
49. Faruk Akkan- Cihan Haber Ajansı genel müdürü
50. Fatma Ölmez- Radyo Ses çalışanı
51. Ferhat Çiftçi- Azadiya Welat Gazetesi Gaziantep Temsilcisi, Hükümlü
52. Fevzi Yazıcı- Zaman Gazetesi görsel yönetmeni
53. Furkan Gökşen- detailhaber.com sitesi yayın yönetmeni
54. Gökçe Fırat Çulhaoğlu – Türksolu Gazetesi yazarı
55. Gurbet Çakar- Hevi Kadın Dergisi, Hükümlü
56. Gültekin Avcı- Bugün köşe yazarı
57. Habip Güler – Zaman Gazetesi muhabiri
58. Hakan Aksel- TRT yapımcı-yönetmen
59. Hakan Taşdelen- Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar
60. Halil İbrahim Balta – Zaman Gazetesi ekonomik muhabiri
61. Halil İbrahim Mert- TRT (Erzurum)
62. Hamza Günerigök- TRT spikeri
63. Hamit Dilbahar- Azadiya Welat Gazetesi yazarı, Hükümlü
64. Hanım Büşra Erdal – Zaman Gazetesi muhabiri
65. Haşim Söylemez- Aksiyon Dergisi eski yazarı
66. Hatice Duman- Atılım Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Hükümlü
67. Havva Cuştan – Etha muhabiri
68. Hidayet Karaca- Samanyolu Yayın Grubu Başkanı
69. Hüseyin Aydın – Cihan Haber Ajansı muhabiri
70. Hüseyin Turan- Zaman Gazetesi, Gazeteci-Yazar
71. ibrahim Kareyeğen- Zaman gazetesi eski yazı işleri müdürü
72. İdris Sayılgan, DİHA muhabiri
73. İlker İlkan- Azadiya Welat Gazetesi çalışanı
74. İsmail Avcı- Zaman Gazetesi Diyarbakır muhabiri
75. İsminaz Temel – Etha editörü
76. Kamuran Sunbat- DİHA Çukurova eski Muhabiri, Hükümlü
77. Kemal Özer – Evrensel Gazetesi Tunceli muhabiri
78. Kenan Karavil- Radyo Dünya genel yayın yönetmeni,Hükümlü
79. Lokman Erdoğan- Çorum Manşet Gazetesi yayın kurulu üyesi
80. Mehmet Ali Ay
81. Mehmet Altan
82. Mehmet Baransu- Taraf Gazetesi Yazarı
83. Mehmet Çakmakçı – Medyascope TV çalışanı
84. Mehmet Güleş- Diha muhabiri
85. Mehmet Kuru- Zaman Gazetesi Eskişehir muhabiri
86. Mehmet Özdemir- Zaman Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü
87. Meltem Oktay- Dicle Haber Ajansı muhabiri
88. Mikail Barut- Özgür Halk Dergisi eski editörü, Hükümlü
89. Miktat Algül- Mezitli FM genel yayın koordinatörü,Hükümlü
90. Mizgin Çay– Radyo Karacadağ
91. Muhsin Pilgir – Zaman Gazetesi ve Cihan Haber Ajansı muhabiri
92. Murat Avcıoğlu- Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar
93. Murat Dağdeviren- Demokrat Gebze Gazetesi sahibi
94. Murat Güreş- güncelgazete.com sitesi gen.yayın yön.
95. Murat Öztürk- Çorum Manşet sorumlu yazı işleri müdürü
96. Murat Sabuncu- Cumhuriyet Gazetesi genel yayın yönetmeni
97. Mustafa Erkan Acar – Bugün Gazetesi haber müdürü
98. Mustafa Gök- Ekmek ve Adalet Dergisi Ankara Temsilcisi, Hükümlü
99. Mustafa Ünal- Zaman Gazetesi eski Ankara Temsilcisi
100. Mutlu Çölgeçen- Millet gazetesi yazı işleri koordinatörü
101. Mutlu Özay – Cihan Haber Ajansı muhabiri
102. Mümtazer Türköne- Zaman Gazetesi köşe yazarı
103. Nedim Türfent- Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri
104. Nur Ener – Yeni Asya Gazetesi editörü
105. Nuri Durna- TRT (Erzurum)
106. Nuri Yeşil- Azadiya Welat Gazetesi Dersim Temsilcisi, Hükümlü
107. Nurullah Kaya- Zaman Gazetesi Gaziantep bölge temsilcisi
108. Oğuz Usluer – Habertürk TV eski haber koordinatörü
109. Osman Yakut- Zaman Gazetesi Antalya muhabiri
110. Ömer Faruk Aydemir – Eski İhlas Haber Ajansı İstihbarat Şefi
111. Ömer Oruç – Zaman Gazetesi İzmir muhabiri
112. Ömer Özdemir – Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi Antalya muhabiri
113. Özcan Keser – TRT muhabiri
114. Özkan Mayda- Antalya Zaman Gazetesi muhabiri
115. Ramazan Alkan- Yeni Akit muhabiri
116. Recai Morkoç – Cihan Haber Ajansı Antalya muhabiri
117. Resul Cengiz- Zaman Gazetesi Denizli eski muhabiri
118. Sadık Demir- Radyo Karacadağ
119. Salih Erbekler- Radyo Karacadağ
120. Sait Gürkan Tuzlu – Cihan Haber Ajansı muhabiri
121. Sami Tunca- Mücadele Birliği Dergisi yazı işleri müdürü, Hükümlü
122. Serhat Şeftali – Zaman Gazetesi Antalya muhabiri
123. Serkan Aydemir- Bitlis Aktüel gazetesi muhabiri
124. Seyit Kılıç – TRT Haber muhabiri
125. Seyithan Akyüz- Azadiya Welat Gazetesi Adana, Hükümlü
126. Sezgin Kartal- Sosyalist Dayanışma Dergisi yazı işleri sorumlusu
127. Şahabettin Demir- Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri, Hükümlü
128. Şahin Alpay- Zaman Gazetesi yazarı
129. Şeref Yılmaz- Irmak TV yönetim kurulu başkan yardımcı
130. Şerife Oruç- Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri
131. Tuncer Çetinkaya – Zaman Gazetesi Antalya temsilcisi
132. Ufuk Şanlı- Vatan Gazetesi eski yazarı
133. Ünal Tanık- RotaHaber internet sitesi genel yayın yönetmeni
134. Vahit Yazgan- Zaman Gazetesi İzmir Bölge Temsilcisi
135. Vedat Demir- Yarına Bakış Gazetesi eski yazarı
136. Yakup Çetin – Zaman Gazetesi muhabiri
137. Yalçın Güler- TRT (Erzurum)
138. Yasir Kaya – Eski Fenerbahçe TV Haber Müdürü
139. Yener Dönmez- Habervaktim sitesi kurucusu
140. Yetkin Yıldız – Aktif Haber int. sitesi genel yayın yönetmeni
141. Yılmaz Kahraman- Özgür Halk Dergisi Editörü, Hükümlü
142. Yüksel Durgut – Zaman Gazetesi çalışanı
143. Zafer Özsoy- Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar
144. Zehra Doğan- Jinha eski editörü
145. Ziya Ataman- Dicle Haber Ajansı (DİHA) stajyer muhabiri
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Bu sendikanın isminin önündeki Türkiye adını silin yerine Türkiye düşmanı ve Türkiye düşmanı ülkelerin işbirlikcisi sendika yazın.Yine sahiplerine yalakalık yapıyorlar.
Bunlara Basın Kartını kim verdi? İptal edildi mi? 25 er Yıl hapis cezası verin alçaklara.
Bu hain ve provakatör listesine ilave edilecek olan yabancı düşmanların listesi yok mu?
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