Gazeteci diye liste yayınladılar alayı terörist!

Türkiye Gazeteciler Sendikası, 10 Ocak Gazeteciler Gününü fırsat bilerek cezaevinde olan sözde gazetecilerin listesini yayınladı. Baştan sona FETÖ'cü, PKK'lı, DHKP-C'li, ajan dolu olan "terör" listesinde 145 kişinin adına yer verildi.

Gazetecilere Özgürlük diyerek, sözde gazetecilik kimliğinin arkasına sığınmaya çalışan ancak gazetecilik faaliyetlerinden başka her işi yapan bu teröristler zaman zaman terör örgütlerinin, zaman zaman ise dış güçlerin maşası olma görevlerini başarıyla gerçekleştirmişlerdi. Sürekli olarak kirli algı oyunlarına imza atan bu teröristler 'Gazeteciyim' diyerek kendilerini dokunulmaz sanıyorlardı.

İşte 145 teröristten oluşan o liste

1. Abdulkadir Turay- Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri

2. Abdullah Kılıç – Meydan Gazetesi köşe yazarı

3. Abdullah Özyurt- Zaman Gazetesi muhabiri

4. Abdulvahap İş- Serbest gazeteci

5. Ahmet Altan

6. Ahmet Feyzullah Özyurt

7. Ahmet Memiş – Haberdar İnternet Sitesi haber müdürü

8. Ahmet Metin Sekizkardeş- Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar

9. Ahmet Şık- Cumhuriyet Gazetesi

10. Ahmet Turan Alkan- Zaman Gazetesi eski yazarı

11. Ahmet Yavaş- TRT (Erzurum)

12. Akın Atalay- Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı

13. Alaattin Güner- Cihan Haber Ajansı eski Medya Direktörü

14. Alaattin Kaya – Zaman Gazetesi imtiyaz sahibi

15. Ali Ahmet Böken- TRT Haber koordinatörü

16. Ali Aşikar – Azadiya Welat Gazetesi çalışanı

17. Ali Bulaç- Zaman Gazetesi eski yazarı

18. Ali Konar- Azadiya Welat Gazetesi Temsilcisi, Hükümlü

19. Ali Ünal- Zaman Gazetesi köşe yazarı

20. Arafat Dayan- Demokratik Ulus Gazetesi eski yazı işleri müdürü

21. Aslı Ceren Aslan – Özgür Gelecek Gazetesi yazı işleri müdürü

22. Ayhan Demir – Çaldıran Haber Ajansı imtiyaz sahibi

23. Ayşe Nazlı Ilıcak- Yarına Bakış Gazetesi yazarı

24. Ayşenur Parıldak- Zaman Gazetesi eski muhabiri

25. Aytekin Gezici- Gazeteci-Yazar

26. Aziz İstegün- Zaman Gazetesi Diyarbakır Bölge Temsilcisi

27. Bayram Kaya – Zaman Gazetesi muhabiri

28. Beytullah Özdemir- Zaman Gazetesi Düzce temsilcisi

29. Burak Ekici – Birgün Gazetesi internet editörü

30. Cebrail Parıltı- Anadolu Ajansı (AA) Derik muhabiri

31. Cemal Azmi Kalyoncu – Gazeteci ve Yazarlar Vakfı

32. Ceren Taşkın- Hatay Ses Gazetesi çalışanı

33. Cuma Kaya- Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar

34. Cuma Ulus – Miilet Gazetesi yayın koordinatörü

35. Cumali Önal- Zaman Arapça servis sorumlusu

36. Cüneyt Seza Özkan – Samanyolu TV haber yayın yönetmeni

37. Çağdaş Erdoğan – Serbest fotomuhabiri

38. Deniz Yücel- Die Welt Türkiye Temsilcisi

39. Emin Demir- Serbest Gazeteci

40. Emre Soncan- Zaman Gazetesi eski savunma muhabiri

41. Ercan Gün- Fox TV Haber Editörü

42. Erdal Süsem- Eylül Dergisi Editörü, Hükümlü

43. Erdal Şen- Meydan gazetesi eski yazı işleri müdürü

44. Erdoğan Alayumat – Dihaber muhabiri

45. Erol Yüksel- TRT Haber Dairesi başkan yardımcısı

46. Erol Zavar- Odak Dergisi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Hükümlü

47. Ersin Şanlı- TRT yurt haberleri müdürü

48. Fahrettin Kılıç-Özgür Toplum Dergisi çalışanı

49. Faruk Akkan- Cihan Haber Ajansı genel müdürü

50. Fatma Ölmez- Radyo Ses çalışanı

51. Ferhat Çiftçi- Azadiya Welat Gazetesi Gaziantep Temsilcisi, Hükümlü

52. Fevzi Yazıcı- Zaman Gazetesi görsel yönetmeni

53. Furkan Gökşen- detailhaber.com sitesi yayın yönetmeni

54. Gökçe Fırat Çulhaoğlu – Türksolu Gazetesi yazarı

55. Gurbet Çakar- Hevi Kadın Dergisi, Hükümlü

56. Gültekin Avcı- Bugün köşe yazarı

57. Habip Güler – Zaman Gazetesi muhabiri

58. Hakan Aksel- TRT yapımcı-yönetmen

59. Hakan Taşdelen- Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar

60. Halil İbrahim Balta – Zaman Gazetesi ekonomik muhabiri

61. Halil İbrahim Mert- TRT (Erzurum)

62. Hamza Günerigök- TRT spikeri

63. Hamit Dilbahar- Azadiya Welat Gazetesi yazarı, Hükümlü

64. Hanım Büşra Erdal – Zaman Gazetesi muhabiri

65. Haşim Söylemez- Aksiyon Dergisi eski yazarı

66. Hatice Duman- Atılım Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Hükümlü

67. Havva Cuştan – Etha muhabiri

68. Hidayet Karaca- Samanyolu Yayın Grubu Başkanı

69. Hüseyin Aydın – Cihan Haber Ajansı muhabiri

70. Hüseyin Turan- Zaman Gazetesi, Gazeteci-Yazar

71. ibrahim Kareyeğen- Zaman gazetesi eski yazı işleri müdürü

72. İdris Sayılgan, DİHA muhabiri

73. İlker İlkan- Azadiya Welat Gazetesi çalışanı

74. İsmail Avcı- Zaman Gazetesi Diyarbakır muhabiri

75. İsminaz Temel – Etha editörü

76. Kamuran Sunbat- DİHA Çukurova eski Muhabiri, Hükümlü

77. Kemal Özer – Evrensel Gazetesi Tunceli muhabiri

78. Kenan Karavil- Radyo Dünya genel yayın yönetmeni,Hükümlü

79. Lokman Erdoğan- Çorum Manşet Gazetesi yayın kurulu üyesi

80. Mehmet Ali Ay

81. Mehmet Altan

82. Mehmet Baransu- Taraf Gazetesi Yazarı

83. Mehmet Çakmakçı – Medyascope TV çalışanı

84. Mehmet Güleş- Diha muhabiri

85. Mehmet Kuru- Zaman Gazetesi Eskişehir muhabiri

86. Mehmet Özdemir- Zaman Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü

87. Meltem Oktay- Dicle Haber Ajansı muhabiri

88. Mikail Barut- Özgür Halk Dergisi eski editörü, Hükümlü

89. Miktat Algül- Mezitli FM genel yayın koordinatörü,Hükümlü

90. Mizgin Çay– Radyo Karacadağ

91. Muhsin Pilgir – Zaman Gazetesi ve Cihan Haber Ajansı muhabiri

92. Murat Avcıoğlu- Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar

93. Murat Dağdeviren- Demokrat Gebze Gazetesi sahibi

94. Murat Güreş- güncelgazete.com sitesi gen.yayın yön.

95. Murat Öztürk- Çorum Manşet sorumlu yazı işleri müdürü

96. Murat Sabuncu- Cumhuriyet Gazetesi genel yayın yönetmeni

97. Mustafa Erkan Acar – Bugün Gazetesi haber müdürü

98. Mustafa Gök- Ekmek ve Adalet Dergisi Ankara Temsilcisi, Hükümlü

99. Mustafa Ünal- Zaman Gazetesi eski Ankara Temsilcisi

100. Mutlu Çölgeçen- Millet gazetesi yazı işleri koordinatörü

101. Mutlu Özay – Cihan Haber Ajansı muhabiri

102. Mümtazer Türköne- Zaman Gazetesi köşe yazarı

103. Nedim Türfent- Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri

104. Nur Ener – Yeni Asya Gazetesi editörü

105. Nuri Durna- TRT (Erzurum)

106. Nuri Yeşil- Azadiya Welat Gazetesi Dersim Temsilcisi, Hükümlü

107. Nurullah Kaya- Zaman Gazetesi Gaziantep bölge temsilcisi

108. Oğuz Usluer – Habertürk TV eski haber koordinatörü

109. Osman Yakut- Zaman Gazetesi Antalya muhabiri

110. Ömer Faruk Aydemir – Eski İhlas Haber Ajansı İstihbarat Şefi

111. Ömer Oruç – Zaman Gazetesi İzmir muhabiri

112. Ömer Özdemir – Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi Antalya muhabiri

113. Özcan Keser – TRT muhabiri

114. Özkan Mayda- Antalya Zaman Gazetesi muhabiri

115. Ramazan Alkan- Yeni Akit muhabiri

116. Recai Morkoç – Cihan Haber Ajansı Antalya muhabiri

117. Resul Cengiz- Zaman Gazetesi Denizli eski muhabiri

118. Sadık Demir- Radyo Karacadağ

119. Salih Erbekler- Radyo Karacadağ

120. Sait Gürkan Tuzlu – Cihan Haber Ajansı muhabiri

121. Sami Tunca- Mücadele Birliği Dergisi yazı işleri müdürü, Hükümlü

122. Serhat Şeftali – Zaman Gazetesi Antalya muhabiri

123. Serkan Aydemir- Bitlis Aktüel gazetesi muhabiri

124. Seyit Kılıç – TRT Haber muhabiri

125. Seyithan Akyüz- Azadiya Welat Gazetesi Adana, Hükümlü

126. Sezgin Kartal- Sosyalist Dayanışma Dergisi yazı işleri sorumlusu

127. Şahabettin Demir- Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri, Hükümlü

128. Şahin Alpay- Zaman Gazetesi yazarı

129. Şeref Yılmaz- Irmak TV yönetim kurulu başkan yardımcı

130. Şerife Oruç- Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri

131. Tuncer Çetinkaya – Zaman Gazetesi Antalya temsilcisi

132. Ufuk Şanlı- Vatan Gazetesi eski yazarı

133. Ünal Tanık- RotaHaber internet sitesi genel yayın yönetmeni

134. Vahit Yazgan- Zaman Gazetesi İzmir Bölge Temsilcisi

135. Vedat Demir- Yarına Bakış Gazetesi eski yazarı

136. Yakup Çetin – Zaman Gazetesi muhabiri

137. Yalçın Güler- TRT (Erzurum)

138. Yasir Kaya – Eski Fenerbahçe TV Haber Müdürü

139. Yener Dönmez- Habervaktim sitesi kurucusu

140. Yetkin Yıldız – Aktif Haber int. sitesi genel yayın yönetmeni

141. Yılmaz Kahraman- Özgür Halk Dergisi Editörü, Hükümlü

142. Yüksel Durgut – Zaman Gazetesi çalışanı

143. Zafer Özsoy- Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar

144. Zehra Doğan- Jinha eski editörü

145. Ziya Ataman- Dicle Haber Ajansı (DİHA) stajyer muhabiri