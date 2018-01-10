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Alman konsolos satışa başladı

Antalya'daki Konsolosluğu'na ait makam aracı, satılığa çıkarıldı. Almanya Başkonsolosluğu tarafından verilen ilanda, makam aracının ocak ayı içinde en yüksek fiyat teklifiyle satılacağı belirtildi.

Alman konsolos satışa başladı

Konsolosluğu'nun sitesinde yayımlanan ve basın merkezlerine gönderilen ilanda, 2006 model 126 bin 601 kilometrede, dizel, otomatik, 5 kapılı ve gri renkte özellikleri sıralanan Mercedes Benz marka E 220 CDI-T model makam aracının fiyatının ise 3 bin 800 euro olduğu belirtildi. Tekliflerin kapalı zarf usulüyle konsolosluğa yapılması gerektiği de kaydedilen ilanda, "En yüksek fiyat teklifi sunan kişiye satış yapılacaktır. Araç, gümrük muafiyeti ile ithal edildiği için imtiyazlı olmayan alıcılar muhtemelen vergi ödemek durumundadır. Bu tutar, alıcı tarafından karşılanacaktır" denild

Aracı almak isteyenlerden tekliflerini 31 Ocak'a kadar kapalı zarfla konsolosluğa bildirmeleri istendi. İlanda, ayrıca aracın hafta içi her gün 09.00- 12.00 saatlerinde Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki binasının önünde görülebileceği kaydedildi.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba 14:08
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