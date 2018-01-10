Darp park! Coğrafya öğretmeni Hülya Öksüz, araç park etme meselesi yüzünden komşusunun oğlunun saldırısına uğradı. Evinin girişinde darp edilen kadın, hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise gözaltına alındı
İnsan yetiştirmek gibi önemli bir görevi üstlenen öğretmen, komşusunun oğlu tarafından darp edildi. Olay, Mersin'inToroslar İlçesi'nde meydana geldi. Hasan Akel Lisesi'nde görev yapan coğrafya öğretmeni Hülya Öksüz(51), kapı zilini çalan komşusunun oğlu B.B.'nin "Park yerindekiaracınızı başka bir yere çekermisiniz" ricasını geri çevirmedi. Öksüz hemen park yerine giderekotomobilini istenilen yere parketti. Ardından park etme şeklini beğenmeyen B.B.'ye "Öğretmendenbu saatte ne iş istiyorsunuz" dedi. Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışmada sesler yükseldi. Tartışmasonrası öğretmen, birinci kattabulunan evine gitti. B.B. de öğretmeni takip etti. Öksüz evinin kapısından içeri girdiği sırada, arkasından gelen B.B. tarafından darp edildi. Eve giren B.B. öğretmenin kafasını yere ve dolaplara vurduktan sonra saçından sürükledi. Feci şekilde darp edilen Hülya Öksüz, çığlıklarını duyan komşularının yardımıyla MersinŞehir Hastanesi'ne gönderildi. Dayak sonrası yüzünde ve kafasında şişlikler oluşan Hülya Öksüz, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Saldırganın ise öğretmenin şikayeti üzerine gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
EVİMİN İÇİNE GİRDİSAÇIMI TUTUP SÜRÜKLEDİ
Komşusunun oğlu B.B. tarafından dövülen öğretmen Hülya Öksüz, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı: "Evde ders notlarını girdiğim sırada B.B. kapımı çaldı. Aracımı park etme şeklimi beğenmediği için beni aşağı çağırdı. Ben de söylenen yere aracımı çektim. Sonra yukarıya çıktım, baktım o da arkamdan geldi. Tam kapıdan içeriye girdiğim sırada arkamdan gelip saçlarımdan sürükledi. Sonra evin içine girerek vurmaya başladı."
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