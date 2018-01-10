CIA ajanından 15 temmuz itirafı: Teğet geçti

15 Temmuz'da geldiler. Henri Barkey, internet ve canlı yayına bağlanmak için sessiz bir yer istedi. Ofisimi ona bırakıp ayrıldım. Darbeyi duyunca 23.30'da geri döndüm.
İçki istediler, verdim. Barkey'in laptopu açıktı. Bir laptopa, bir kanepeye gidip geliyordu. Ne olduğunu sordum. Türkçe konuşarak, "Bu olay çok ciddiydive teğet geçti" dedi.
15 Temmuz 2016'da 17 kişinin katıldığı toplantılara başkanlık eden Henri Barkey, ayrılırken resepsiyona uğradı. Üzerinde Pensilvanya yazılı çanı bırakıp gitti.
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