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ajanından itirafı: Teğet geçti

Darbe girişimi sırasında Büyükada Splendid Otel’de bulunan ajanı , ’nün ihanetini böyle yorumladı. Otel yetkilisi, o geceyi anlattı

CIA ajanından 15 temmuz itirafı: Teğet geçti
'da geldiler. Henri Barkey, internet ve canlı yayına bağlanmak için sessiz bir yer istedi. Ofisimi ona bırakıp ayrıldım. Darbeyi duyunca 23.30'da geri döndüm.
İçki istediler, verdim. Barkey'in laptopu açıktı. Bir laptopa, bir kanepeye gidip geliyordu. Ne olduğunu sordum. Türkçe konuşarak, "Bu olay çok ciddiydi ve teğet geçti" dedi.


15 Temmuz 2016'da 17 kişinin katıldığı toplantılara başkanlık eden , ayrılırken resepsiyona uğradı. Üzerinde Pensilvanya yazılı çanı bırakıp gitti.



Kenan KIRAN
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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