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o şiiri okudu

Külliye'de düzenlenen Adalet Şurası'nda, "Çok hoşuma gider" diyerek, merhum 'un "" adlı şiirini okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan o şiiri okudu

Külliye'de düzenlenen Adalet Şurası'nda, "Çok hoşuma gider" diyerek, merhum 'un şiirini okudu.

ABDURRAHİM KARAKOÇ'UN ŞİİRİNİ OKUDU
Kağıt üzerinde kalan kanunların en anlama geldiğini en iyi siz hukukçularımız bilirsiniz. Ülkemizde uzun dönem kağıt üzerinde hukuk dönemi yaşanmıştır.

Şimdi sizlerle merhum Abdurrahim Karakoçun bir dönem hepimizin hafızalarına adeta kazınan, hepimizin kendini bulduğu bir şiirini paylaşarak ne demek istediğini anlatmaya çalışacağım. "Çok hoşuma gider" diyerek şiirini "" adlı şiirini okudu.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba 13:53
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