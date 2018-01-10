Cumhurbaşkanı Erdoğan o şiiri okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de düzenlenen Adalet Şurası'nda, "Çok hoşuma gider" diyerek, merhum Abdurrahim Karakoç'un şiirini okudu.



ABDURRAHİM KARAKOÇ'UN ŞİİRİNİ OKUDU

Kağıt üzerinde kalan kanunların en anlama geldiğini en iyi siz hukukçularımız bilirsiniz. Ülkemizde uzun dönem kağıt üzerinde hukuk dönemi yaşanmıştır.



Şimdi sizlerle merhum Abdurrahim Karakoçun bir dönem hepimizin hafızalarına adeta kazınan, hepimizin kendini bulduğu bir şiirini paylaşarak ne demek istediğini anlatmaya çalışacağım. "Çok hoşuma gider" diyerek şiirini "Hakim Beğ" adlı şiirini okudu.