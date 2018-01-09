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kumpasının mimarlarına belge kaçırma sorgusu

'de süren kumpas davasında belgelerin ABD'ye kaçırılma süreci ile ilgili 17/25 Aralık kumpasının mimarları ’cü polisler Saygılı, Topçu ve Aksoy, ‘sahte delilleri nasıl kaçırdınız’ sorgusuna alınacak.

17 Aralık kumpasının mimarlarına belge kaçırma sorgusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'deki kumpas davasına yönelik soruşturması 'ın mimarları 'cü polislere uzandı. Soruşturma kapsamında FETÖ'nün 17 Aralık darbe girişimine ait sahte belgeleri ABD'ye nasıl kaçırdığını araştıran savcılık, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Mali Şube Müdürü , Müdür Yardımcıları ve 'un ifadelerinin alınması talimatını verdi. Emniyette oluşturulan özel ekip tarafından 3 FETÖ'cü eski müdür, 17 Aralık'ta oluşturdukları sahte belgeleri ABD'ye nasıl kaçırdıkları ve bağlantılarıyla ilgili sorguya alınacak.

KORKMAZ'LA BAĞLANTI
Soruşturmada belgelerin kaçırılış aşamasında ABD'de kimlerle irtibat kurulduğu ve kimlere teslim edildiği ortaya çıkacak. Sorguda, ABD'ye belgeleri kaçırdığını söyleyen FETÖ'cü eski komiser yarımcısı Hüseyin Korkmaz'ın bağlantıları da tespit edilecek.
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  • 09 Ocak 2018, Salı 07:33
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