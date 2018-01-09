17 Aralık kumpasının mimarlarına belge kaçırma sorgusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ABD'deki kumpas davasına yönelik soruşturması 17 Aralık'ın mimarları FETÖ'cü polislere uzandı. Soruşturma kapsamında FETÖ'nün 17 Aralık darbe girişimine ait sahte belgeleri ABD'ye nasıl kaçırdığını araştıran savcılık, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı, Müdür Yardımcıları Yasin Topçu ve Kazım Aksoy'un ifadelerinin alınması talimatını verdi. Emniyette oluşturulan özel ekip tarafından 3 FETÖ'cü eski müdür, 17 Aralık'ta oluşturdukları sahte belgeleri ABD'ye nasıl kaçırdıkları ve bağlantılarıyla ilgili sorguya alınacak.
KORKMAZ'LA BAĞLANTI
Soruşturmada belgelerin kaçırılış aşamasında ABD'de kimlerle irtibat kurulduğu ve kimlere teslim edildiği ortaya çıkacak. Sorguda, ABD'ye belgeleri kaçırdığını söyleyen FETÖ'cü eski komiser yarımcısı Hüseyin Korkmaz'ın bağlantıları da tespit edilecek.
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