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ve büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile 'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard'ın 'de rejimin gerginliği azaltma bölgelerindeki saldırıları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Rusya ve İran büyükelçileri Dışişlerine çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye'nin, rejimin 'deki gerginliği azaltma bölgelerini ihlallerinden duyduğu rahatsızlık önceki günlerde askeri ve diplomatik kanallardan Astana'da rejimin garantörlüğünü üstlenen Rus ve lı yetkililere bildirildi.

İhlallerin sürmesi üzerine son olarak 'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'un bugün Bakanlığa çağrıldığı ve Türkiye'nin bu konudaki tepkisi ile rahatsızlığının güçlü ifadelerle dile getirildiği vurgulandı.

"İHLALLERE SON VERİN"
Ayrıca 29-30 Ocak'ta Soçi'de düzenlenecek "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi"ne giden süreçte gerçekleşen ihlal durumuna ivedilikle son verilmesi için rejime gerekli mesajların verilmesi talep edildi.

Aynı çerçevede rejimin bir diğer garantörü İran'ın Ankara Büyükelçisi Fard'ın da Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

İhlal durumu aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın'ın bugün Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Riad Seif'i kabulünde muhalefet temsilcileriyle de ele alındı.

Rejim birliklerinin gerginliği azaltma bölgesinin güneydoğusunda bir süredir yürüttüğü kara harekatı çerçevesinde son günlerde söz konusu bölgenin sınırlarını ihlal ederek, bölge içinde kalan bazı yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiği görülüyordu.

Türkiye, rejim birliklerinin bu şekilde ilerlemesini basit bir ateşkes ihlali değil, Astana'da üç garantörün vardığı mutabakatın hilafına İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırlarının ihlali olarak değerlendiriyor.
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  • 09 Ocak 2018, Salı 19:53
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