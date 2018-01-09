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20 ilde eş zamanlı operasyonu

Siirt merkezli 20 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda 31 rütbeli asker gözaltına alındı.

20 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri yapılanmasına yönelik çalışmalarda haklarında yakalama kararı verilen 33 rütbeli askerin gözaltına alınması için 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 binbaşı, 2 yüzbaşı, bir üsteğmen, 2 teğmen, 15 astsubay ve 7 uzman erbaş olmak üzere 31 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri ile firari 2 rütbeli askeri yakalama çalışmaları devam ediyor.
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  • 09 Ocak 2018, Salı 19:26
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