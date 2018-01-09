Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Hırvat Cumhurbaşkanı Kitaroviç'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde karşıladı. Erdoğan ve konuk Cumhurbaşkanı Kitaroviç, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"Sayın cumhurbaşkanı ile kapsamlı görüşmeler yaptık. Avrupa Birliği konularında iş birliği yollarını artırma üzerine de görüş alış verişinde bulunduk. Siyasi iş birliğimiz ve askeri iş birliğimiz önem arz ediyor. Kudüs meselesini de görüşmelerimizde değerlendirdik."

TERÖR KONUSUNDAKİ HASSASİYETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM

"Bosna Hersek'teki gelişmeleri de ele aldık. Danışma Mekanizması'nın ilk zirve toplantısını yakın zamanda ele alıp değerlendireceğiz. Bölge barışı için buna çok büyük önem veriyoruz. Terör ile mücadele konusunu da ele aldık. Bu konudaki hassasiyetinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bu düşünceler ile değerli konuğum ve heyetine hoşgeldiniz diyorum."



Terörle mücadele konusunu da Sayın Cumhurbaşkanı ile etraflıca ele aldık ve bu konuyla ilgili kendileri de FETÖ terör örgütünün Balkan coğrafyasından kökünün kazınması için çalışmalarımızı dostlarımızın da desteğiyle sürdüreceğiz ve bu konudaki hassasiyetleri sebebiyle de kendilerine teşekkür ediyorum.