İncirlik'in evlatlıkları, erkek kardeşlerini arıyor



ABD'LİLERE EVLATLIK VERİLDİLER

Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde görevli ABD'li 2 subaya evlatlık verilen ve ismi 'Michelle' olarak değiştirilen 'Hatice' ile 'Britanny' adı verilen 'Seçil', kardeş olduklarını öğrenince bir araya gelip, başka ailelere verilen 2 erkek kardeşlerini aramaya başladı. Kız kardeşler, açılan soruşturma kapsamında Adana'ya gelip, polise ifade verdi.