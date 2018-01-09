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İncirlik'in evlatlıkları, erkek kardeşlerini arıyor


ABD'LİLERE EVLATLIK VERİLDİLER

'daki İncirlik Hava Üssü'nde görevli ABD'li 2 subaya evlatlık verilen ve ismi 'Michelle' olarak değiştirilen 'Hatice' ile 'Britanny' adı verilen 'Seçil', kardeş olduklarını öğrenince bir araya gelip, başka ailelere verilen 2 erkek kardeşlerini aramaya başladı. Kız kardeşler, açılan soruşturma kapsamında Adana'ya gelip, polise ifade verdi.
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  • 09 Ocak 2018, Salı 22:24
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