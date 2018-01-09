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Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin tarihi açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı yarın saat 16.00'da Külliye'de görüşecek.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin tarihi açıklandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la MHP lideri yarın görüşecek.

Erdoğan ve Bahçeli yarın saat 16.00'da Beştepe'de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü grup toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin görüşmek üzere Devlet Bahçeli'yi davet ettiğini ve kendisinden yanıt beklediğini açıklamıştı.

Bahçeli dün yaptığı açıklamada, 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirtmişti.
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  • 09 Ocak 2018, Salı 14:54
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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crbls crbls

ikinize boşuna REİS demiyorlar .TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN geleceği ve bekaası için yapmış olduğunuz ittifak dünyada bile barış getirdi.bugünler ve yarınlar için dualarımız hep sizinle

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cevapla 09.01.2018 16:40
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