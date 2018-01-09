Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin tarihi açıklandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli yarın görüşecek.
Erdoğan ve Bahçeli yarın saat 16.00'da Beştepe'de bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü grup toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin görüşmek üzere Devlet Bahçeli'yi davet ettiğini ve kendisinden yanıt beklediğini açıklamıştı.
Bahçeli dün yaptığı açıklamada, 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirtmişti.
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ikinize boşuna REİS demiyorlar .TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN geleceği ve bekaası için yapmış olduğunuz ittifak dünyada bile barış getirdi.bugünler ve yarınlar için dualarımız hep sizinle
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