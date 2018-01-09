Erdoğan: Bahçeli'yi davet ettim, yanıt bekliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı ittifak çağrısından sonra, davet ettiğini ve cevap beklediğini açıkladı. Erdoğan, "Hayırlı olan işte acele davranmak lazım" dedi.



MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün gerçekleştirdiği grup toplantısında "Seçimle de sınırlı kalmayacağız, 2019'dan sonraki 5 yılda da yeni sistemin kalıcı hale gelmesi için desteğe devam edeceğiz." demişti.