CHP’nin ByLock ’u

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul'un da yargılandığı FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasıyla ilgili davanın gerekçeli kararı açıklandı.
21 SAYFALIK GEREKÇELİ KARAR
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 sayfadan oluşan gerekçeli kararda, sanıkların ByLock'a kaç kez erişim sağladıkları anlatıldı. Fatih Gürsul'un da cep telefonununinternet hattı üzerinden 11 Ağustos2014-30 Ocak 2015 tarihleri arasında28 bin 66 kez "ByLock"a erişimsağladığı belirtildi. Kararda "CHP GenelBaşkanı Başdanışmanı olarak görevyapması, bulunduğu konumun örgütesağlayabileceği yarar, cezasında arttırımyapılmasında dikkate alınmıştır" denildi.
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