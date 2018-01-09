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Genel Başkanı ’nun eski Başdanışmanı Fatih Gürsul’un aldığı hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı: 28 bin 66 kez ile görüştü

CHP’nin ByLock ’u
FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı 'u kullandığı gerekçesiyle 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Genel Başkanı 'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul'un da yargılandığı 'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasıyla ilgili davanın gerekçeli kararı açıklandı.

21 SAYFALIK GEREKÇELİ KARAR
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 sayfadan oluşan gerekçeli kararda, sanıkların ByLock'a kaç kez erişim sağladıkları anlatıldı. Fatih Gürsul'un da cep telefonunun internet hattı üzerinden 11 Ağustos 2014-30 Ocak 2015 tarihleri arasında 28 bin 66 kez "ByLock"a erişim sağladığı belirtildi. Kararda "CHP Genel Başkanı Başdanışmanı olarak görev yapması, bulunduğu konumun örgüte sağlayabileceği yarar, cezasında arttırım yapılmasında dikkate alınmıştır" denildi.
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