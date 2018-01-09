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'a kaçmaya çalışan 'cüler yakalandı

'nın Seydikemer ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) üyesi olduğu iddia edilen 4 zanlı tutuklandı.

Yunanistana kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı

Karadere Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Gavurağılı mevkisinde 5'i çocuk 12 kişinin durumlarından şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak istedi. Gruptan bazılarının kaçmaya çalışması üzerine gözaltına alınan şüphelilerin, Eşen Karakol Komutanlığında kimlik kontrolü yapıldı.

Şüphelilerden Şenol U, Oğuzhan P, Hüseyin S. ve Mahmut A'nın üyesi oldukları gerekçesiyle arandığı tespit edildi. Gruptaki 5 çocuk ile 3 kadın ise serbest bırakıldı.

Yasa dışı yollarla Rodos Adası'na geçmeye çalıştıkları öğrenilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler Hüseyin S, Mahmut A, Şenol U. ve Oğuzhan P. çıkarıldığı mahkemece "terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla tutuklandı. Hüseyin S. ile Mahmut A. tutuklanmalarının ardından haklarında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Amasya'ya gönderildi.
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  • 09 Ocak 2018, Salı 19:19
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