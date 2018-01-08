Uludağ’da can pazarı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, Oteller Bölgesi'ndenyola çıkan 5 kişilik birgrup, Bakacak bölgesindepatika yolu takipederek orman içindeyürüyüşlerine devametti. Önlerine çıkan 6 metrelik şelaleden aşağıya indi. Hava karardığı için yürüyüşe son veren grup geldikleri yönde dönüşe geçti. Ancak şelaledenyukarıya tırmanamayınca,jandarmayıarayarakyardım istedi. Mahsur kalan 5 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla yerleşim alanına ulaştı. Geri kalan 3 kişi içinbölgeye giden ekipler,grubun bulunduğu yerinkayalık olması nedeniylehelikopter istedi.
Mahsur kalan 3 kişiyi kurtarmak için Eskişehir'den havalanan askeri helikopter şiddetli rüzgar nedeniyle bölgeye iniş yapamadı. Mahsur kalan dağcıları JAK, AFAD ve NAK ekiplerinin kurtaracağı öğrenildi.
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