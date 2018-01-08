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’da can pazarı

Uludağ’da can pazarı
Kış turizminin önemli merkezlerinden , Oteller Bölgesi'nden yola çıkan 5 kişilik bir grup, Bakacak bölgesinde patika yolu takip ederek orman içinde yürüyüşlerine devam etti. Önlerine çıkan 6 metrelik şelaleden aşağıya indi. Hava karardığı için yürüyüşe son veren grup geldikleri yönde dönüşe geçti. Ancak şelaleden yukarıya tırmanamayınca, jandarmayı arayarak yardım istedi. Mahsur kalan 5 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla yerleşim alanına ulaştı. Geri kalan 3 kişi için bölgeye giden ekipler, grubun bulunduğu yerin kayalık olması nedeniyle helikopter istedi.

Mahsur kalan 3 kişiyi kurtarmak için Eskişehir'den havalanan askeri helikopter şiddetli rüzgar nedeniyle bölgeye iniş yapamadı. Mahsur kalan dağcıları JAK, ve NAK ekiplerinin kurtaracağı öğrenildi.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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