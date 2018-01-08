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’deki cuntaya yeni dava

TRT’deki cuntaya yeni dava
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT baskınına karşı koyan sivil ve polislerin yaralanmasına ilişkin dava açıldı. İddianamede darbeye direnirken yaralanan vatandaşların ifadeleri yer aldı. Buna göre 'yi basan hainler, başındaki cuntacı Albay Muhammet Tanju Poshor'un emrindekilere direnen kahramanlara ateş etmesi talimatı verdiği anlatıldı. Katiller için ağırlaştırılmış müebbet istendi.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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