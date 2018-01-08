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PKK’yı eleştirdi seçilemedi!

PKK’yı eleştirdi seçilemedi!
CHP Tunceli İl Başkanlığı'nın dün yapılan kongresinde aday yarıştı. Adaylardan biri mevcut İl Başkanı Ali Rıza Güder, diğeri ise Şükrü Kılıç'tı. Kılıç, 42 oyla il başkanlığına seçilirken, Güder ise 37 oyda kalarak seçimi kaybetti. Güder, geçtiğimiz yıl Tunceli'de PKK'lılar tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz için teröristleri sert sözlerle eleştirmişti.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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