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Alo deşifre oldu

Alo FETÖ deşifre oldu
İstihbarat birimleri, TSK'daki kripto 'cüler ile mahrem yapı arasında kullanılan "kademelendirme ve peçeleme sistemini" gün yüzüne çıkardı. Mahrem yapı militanlarla telefon kulübeleri, kontörlü telefon bayilerinden iletişime geçti. Hainlerin, TSK'daki kripto gruplara toplantı direktifleri verdikleri tespit edildi. Kriptoların, yabancı uyruklu kişiler üzerine patates hatlarlar da çıkardığı belirlendi.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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