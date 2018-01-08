Paralı Sipahi!

İçişleri Bakanlığı müfettişleri,CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ndekiişlemleri aylarcaaraştırdı. Hazırladıkları rapor,İstanbul'un göbeğinde kurulanvurgun çarkını ortaya çıkardı.
Başkan'la birlikte görevden alınan eski CHP'li Encümen üyesi Hüseyin Avni Sipahi'nin mal varlığı ise dudak uçuklattı. Sipahi'nin 1 milyar dolarlık serveti mercek altına alındı. Hüseyin Sipahi'nin oğulları Uğur TolgahanSipahi (30)ile Nedim Can Sipahi'nin(27) de gayrimenkulzenginiolduğu anlaşıldı.
Eski CHP'li encümen üyesi Hüseyin Sipahi
Hüseyin Sipahi, 2016'da Bodrum Doğalkaya Evleri'nde 2.5 milyon euro'ya villa aldı. Ancak tapuyu başkasının üzerine yaptı.
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