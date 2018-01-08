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Paralı Sipahi!

’li ’nde görevden alınan meclis üyesi ’nin 1 milyar dolarlık serveti çıktı

Paralı Sipahi!
İçişleri Bakanlığı müfettişleri, 'li 'ndeki işlemleri aylarca araştırdı. Hazırladıkları rapor, 'un göbeğinde kurulan vurgun çarkını ortaya çıkardı.

Başkan'la birlikte görevden alınan eski CHP'li Encümen üyesi Hüseyin Avni Sipahi'nin mal varlığı ise dudak uçuklattı. Sipahi'nin 1 milyar dolarlık serveti mercek altına alındı. 'nin oğulları Uğur Tolgahan Sipahi (30) ile 'nin (27) de gayrimenkul zengini olduğu anlaşıldı.


Eski CHP'li encümen üyesi Hüseyin Sipahi
Hüseyin Sipahi, 2016'da Bodrum Doğalkaya Evleri'nde 2.5 milyon euro'ya villa aldı. Ancak tapuyu başkasının üzerine yaptı.​


​Sipahi'nin oğlu Nedim Can Sipahi



Zafer ŞAHİN
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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