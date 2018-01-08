“Mesele milli ruh. Dünyanın en iyi üniversitelerinden eğitim görmekle yerli ve milli duruş sahibi olmak, birbirinin zıttı değildir. Yüreğini Amerika’da yaşayan bir şarlatana adayanlar bilim adamı olamaz...”
CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan,Bulgar Ortodokslarıiçin tarihi öneme sahipBalat'taki Demir Kilise'nin(Sveti Stefan Kilisesi) açılışındaönemli açıklamalarda bulundu.Bulgar Başbakanı Boyko Borisov'unda katıldığı açılışta konuşan Erdoğan, "Budönemde Bulgaristan'ın farklı bir konumu davar. AB dönem başkanlığı kendilerinde. Böylebir dönemde bu açılışın yapılıyor olmasınıuluslararası topluma verilmiş bir mesaj olarakdeğerlendiriyorum. İstanbul buradaki farklıdinlerin, kültürlerin bir arada barış içindeyaşadıkları şehir olma vasfını bir kez dahadünyaya göstermiştir" dedi.Erdoğan daha sonra Boğaziçi ÜniversitelilerDerneği'nin 14. Genel Kurulu'na katıldı.Boğaziçi Üniversitesi'nin Türkiye'nin en prestijli,öğretim kurumlarından biri olduğunu dilegetiren Erdoğan, "Bununla birlikte BoğaziçiÜniversitemiz'in gönlümüzden geçen konumaulaşamadığını da belirtmek durumundayım" dedi.
ÖRNEK OLACAK DAVRANIŞ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sorbonne'daki doktorasını birincilikle tamamladıktan sonra mezuniyet töreninde isteği sorulduğunda; Nurettin Topçu'nun, üniversitenin giriş ve çıkış kulelerine Türk bayrağı asılmasını talep ettiğini ifade ederek, "Mesele bu, ruh bu. Dünyanın en iyi üniversitelerinden eğitim görmekle yerli ve milli duruş sahibi olmak, asla birbirinin zıttı değildir. Ülkesine, milletine veinsanlığa hizmet etmek yerine zihnini veyüreğini Amerika'da yaşayan bir şarlatanaadayan mankurtlardan bilim adamı daolmaz, Müslüman da olmaz. Eğer birileri gelip karşımıza, 'Sen düşünme, sen akletme, sadece söyleneni yerine getir, gerisine karışma' diyorsa, bilin ki orada bir şeytanlık vardır. Şu anda Pensilvanya olayı böyle değil mi? Orada bir hakikaten değerlendirme, sorgulama, böyle bir şey var mı? Ne diyor oraya tabi olanlar? 'O dediyse doğrudur'. Böyle şey olmaz."
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