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Mesele milli ruh

“Mesele milli ruh. Dünyanın en iyi üniversitelerinden eğitim görmekle yerli ve milli duruş sahibi olmak, birbirinin zıttı değildir. Yüreğini Amerika’da yaşayan bir şarlatana adayanlar bilim adamı olamaz...”

Mesele milli ruh
Cumhurbaşkanı , Bulgar Ortodoksları için tarihi öneme sahip Balat'taki Demir Kilise'nin (Sveti Stefan Kilisesi) açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Bulgar Başbakanı Boyko Borisov'un da katıldığı açılışta konuşan Erdoğan, "Bu dönemde 'ın farklı bir konumu da var. AB dönem başkanlığı kendilerinde. Böyle bir dönemde bu açılışın yapılıyor olmasını uluslararası topluma verilmiş bir mesaj olarak değerlendiriyorum. buradaki farklı dinlerin, kültürlerin bir arada barış içinde yaşadıkları şehir olma vasfını bir kez daha dünyaya göstermiştir" dedi. Erdoğan daha sonra Boğaziçi Üniversiteliler Derneği'nin 14. Genel Kurulu'na katıldı. 'nin 'nin en prestijli, öğretim kurumlarından biri olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bununla birlikte Boğaziçi Üniversitemiz'in gönlümüzden geçen konuma ulaşamadığını da belirtmek durumundayım" dedi.

ÖRNEK OLACAK DAVRANIŞ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sorbonne'daki doktorasını birincilikle tamamladıktan sonra mezuniyet töreninde isteği sorulduğunda; Nurettin Topçu'nun, üniversitenin giriş ve çıkış kulelerine Türk bayrağı asılmasını talep ettiğini ifade ederek, "Mesele bu, ruh bu. Dünyanın en iyi üniversitelerinden eğitim görmekle yerli ve milli duruş sahibi olmak, asla birbirinin zıttı değildir. Ülkesine, milletine ve insanlığa hizmet etmek yerine zihnini ve yüreğini Amerika'da yaşayan bir şarlatana adayan mankurtlardan bilim adamı da olmaz, Müslüman da olmaz. Eğer birileri gelip karşımıza, 'Sen düşünme, sen akletme, sadece söyleneni yerine getir, gerisine karışma' diyorsa, bilin ki orada bir şeytanlık vardır. Şu anda Pensilvanya olayı böyle değil mi? Orada bir hakikaten değerlendirme, sorgulama, böyle bir şey var mı? Ne diyor oraya tabi olanlar? 'O dediyse doğrudur'. Böyle şey olmaz."
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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