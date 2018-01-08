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Kahreden ölüm

’nın patronu , Cuma günü fabrikanın çatısından düşüp hayatını kaybetti...

Kahreden ölüm
Acı olay geçtiğimiz Cuma günü İstanbul Çatalca'da meydana geldi. Delta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı ve Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu üyesi 65 yaşındaki Adem Yılmaz, fabrikanın çatısında gezerken dengesini kaybetti. Metrelerce yükseklikten yere düşen Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Acı olay, ailenin isteği üzerine ancak dün öğrenildi. Yılmaz'ın ABD'de yaşayan oğlunun paniklememesi için acı olayın gizlendiği belirtildi. Talihsiz bir şekilde hayata veda eden Yılmaz için dün Üsküdar İlahiyat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı kılınan Yılmaz, daha sonra gözyaşları içinde toprağa verildi.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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