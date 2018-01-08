Kahreden ölüm

Acı olay geçtiğimiz Cuma günü İstanbul Çatalca'da meydana geldi. Delta MobilyaYönetim Kurulu Başkanıve Beşiktaş Kulübü DivanKurulu üyesi 65 yaşındakiAdem Yılmaz, fabrikanınçatısında gezerkendengesini kaybetti. Metrelerce yükseklikten yere düşen Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Acı olay, ailenin isteği üzerine ancak dün öğrenildi. Yılmaz'ınABD'de yaşayan oğlununpaniklememesi için acıolayın gizlendiği belirtildi. Talihsiz bir şekilde hayata veda eden Yılmaz için dün Üsküdar İlahiyat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazenamazı kılınan Yılmaz, dahasonra gözyaşları içindetoprağa verildi.
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