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'in 'nde 3.5 büyüklüğünde meydana geldi.

Edremit Körfezinde deprem!
AFAD'ın resmi internet sitesinde edinilen bilgiye göre, saat 16.25'de merkez üssü açıkları olan 3.5 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem Burhaniye, Edremit, Ayvalık, Havran ve Gömeç ilçelerinde hissedildi. Yerin 13 buçuk kilometre altında meydana gelen deprem herhangi bir maddi hasara sebep olmadı.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi 16:55
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