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Erdoğan'dan mesajı

, 'nin 97. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak gençlere "vatana sahip çıkın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Birinci İnönü Zaferi mesajı

, 'nin 97. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda değerlendirmelerde bulundu.

"GENÇ NESİLLERİMİZİN SADAKATLE SAHİP ÇIKACAKLARINA İNANIYORUM"
Birinci İnönü Zaferi'nin, aziz milletin ve kahraman ordunun azmi ve kararlılığı sayesinde başarıyla neticelenecek istiklal mücadelesinin ilk aşamalarından biri olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Genç nesillerimizin, ecdadımızın bizlere emaneti olan vatan topraklarına ve şanlı zaferlerle dolu tarihimize günümüzde de sadakatle sahip çıkacaklarına inanıyorum. Bu vesileyle, başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum."
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi 16:49
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