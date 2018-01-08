AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, siyasi ittifakların her parti için bir hak olduğunu belirterek, "HDP ile CHP bir araya gelince 'aman ne güzel ittifak' diyeceksiniz ama MHP ile AK Parti veya 'milli güçler' diye ifade ettiğimiz partiler bir araya gelip ittifak niyetini ortaya koyduğunda 'kötü yapıyor' diyeceksiniz. Bu doğru bir yaklaşım değil." dedi.

Turan, Mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM'nin yarın çalışmalarına başlayacağını belirterek, AK Parti Grup toplantısının da yarın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirileceğini bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda yarın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın, muhalefet partisi milletvekillerinin sorularını yanıtlayacağını, ardından TBMM Adalet ve Anayasa komisyonlarının karma komisyon sıfatıyla, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında hazırladığı raporun görüşülmesinin öngörüldüğünü dile getiren Turan, çarşamba günü de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın, muhalefet milletvekillerinin sorularını yanıtlayacağını kaydetti.

Turan, Meclis'in bu hafta yoğun olarak denetim faaliyetleri çerçevesinde çalışacağını söyledi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Turan, bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "MHP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alır." açıklamasını hatırlatması üzerine, şöyle konuştu:

"Sayın MHP Genel Başkanının, partisinin kanaatini açıklamış olmasını saygıyla karşılıyoruz. Biz, 16 Nisan'dan sonra halkın bize verdiği görevi iyi okuyan bir ekibiz. Gezi eylemlerinden, 17 Aralık'tan, 15 Temmuz'dan sonra bu ülkeye nasıl bir elbise giydirilmeye çalışıldığını, bu ülkenin nasıl bir fotoğrafla karşı karşıya kaldığını dost düşman herkes gördü. Darbeyi savuşturan, etrafında kendisine örülen bütün elbiseleri yırtıp atan, kendi egemenliğinden başka bir egemenlik tanımayan bu milletin evlatları bir araya gelerek bir anayasa değişikliğini meydana getirdiler. 16 Nisan'dan sonra Türkiye'nin demokrasinin asla inkıtaya uğramadığı, ekonomisinin küçülmediği, kendi egemenlerinden başka egemenlerin söz sahibi olmadığı, millete rağmen hiçbir işin yapılmadığı bir Türkiye'yi beraber inşa edelim istiyoruz.

Bir görevimiz var, bu görev sadece AK Parti'nin değil, tüm partilerin görevi. Millet artık, 'cumhurbaşkanlığı hükümet etme sistemine geçme görevi verdik' dedi. Uyum yasaları sadece AK Parti'nin görevi değil. Bizim sayısal karşılığımız var. Biz uyum yasalarını getiririz ve geçiririz ama tüm partiler bir araya gelsin, siyasal inşaanın katkısına mutlaka omuz versin istiyoruz. Uyum yasaları sadece MHP ve AK Parti'nin görevi değil. Bütün partilerin uyum yasalarına katkısı olması lazım. Uyum yasalarında Cumhurbaşkanlığı Kanunu, Seçim Kanunu, İçtüzük gibi çok esaslı kanunlarda revizeler söz konusu. Bunu yaparken milletin bize verdiği görevlerden kaçamayız."

"BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

AK Parti'li Turan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarını takdirle karşıladıklarını belirterek, ittifak konusunda AK Parti'nin yetkili kurullarının toplanarak nihai kararı vereceğini söyledi.

İttifakların Türkiye siyasi tarihinde fiilen uygulandığını, ancak resmi karşılığı olmadığını ifade eden Turan, "Diyoruz ki tüm partiler bir araya gelsin, uyum yasaları kapsamında ittifakın aleni, resmi halini ete kemiğe büründürelim. Herkesin 'evet' diyeceği bir ittifak sistemini beraber kuralım istiyoruz. Sayın Bahçeli bu konuda bir adım atmıştır. Bununla ilgili AK Parti yetkili organları kanaatlerini ortaya koyacaklardır." dedi.

7 Haziran seçimlerinde bazı CHP yöneticilerinin, HDP'ye oy vermekten kaynaklı kanaatlerini açıkladıklarını, HDP barajı geçince meydanlardan pilavlar dağıtan CHP'liler olduğunu dile getiren Turan, "HDP ile CHP bir araya gelince 'aman ne güzel ittifak' diyeceksiniz ama MHP ile AK Parti veya 'milli güçler' diye ifade ettiğimiz partiler bir araya gelip ittifak niyetini ortaya koyduğunda 'kötü yapıyor' diyeceksiniz. Bu, doğru bir yaklaşım değil. İttifak her parti için haktır. Siz FETÖ'nün trenine bineceksiniz, rehberliği, direksiyonu HDP'ye bırakacaksınız, falanca partiyi yanınıza alacaksınız, bu ittifaktan gurur duyacaksınız. Ama MHP ile AK Parti belli konularda bir araya gelip bu ülkenin milli menfaatlerine adım attığında, 'bu nasıl iş' diyeceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"RESMİ OLARAK YAPILMASINI KOLAYLAŞTIRMAK LAZIM"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in MHP'ye saldırdığını, hakaretlerde bulunduğunu anımsatan Turan, şöyle devam etti:

"İttifaka karşı olabilirsiniz ama hakaret etme özgürlüğünü kimse vermez. Siz, bar fedaisi tarzıyla konuşma yapma hakkına sahip olamazsınız. Sen ittifak yaparken bu hak ama başkaları yaparken bu hak değil. Bu doğru bir yaklaşım değil. CHP'nin Grup Başkanvekili, oraya buraya laf yetiştireceğine bence genel başkanını cumhurbaşkanı adayı yapacak mı yapmayacak mı onu söylesin. Siz, terörle ilgilisi olan insanlara, partilere rehberlik yapan, ittifak yapanlara saygı duyup da MHP gibi AK Parti gibi bu ülke sevdası tartışılmaz partilere laf söylerseniz ben size sadece 'hadi oradan' derim.

Anayasa değişikliğinden sonra uyum yasaları zorunlu hale geldi. Çok sayıda kanunun yeni sisteme göre revize edilmesi gerekir. Bu konulardan bir tanesi de ittifaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu uyarısını dikkate alıyoruz. İttifak hak mıdır, doğru mudur buna bakıyoruz. İttifakla ilgili partiler çalışmalarını yapacaklardır. İttifak ve diğer konularda uyum yasaları konusunda gündeme gelecektir. Her parti ittifakla ilgili kanaatini aktaracaktır, genel başkan düzeyinde olur diye ümit ediyorum bir araya gelinecektir. Bu ülkede fiili ittifaklar yapıldı, bunun resmi olarak yapılmasını da kolaylaştırmak lazım."

Turan, AK Parti başta olmak üzere her partinin uyum yasalarıyla ilgili çalışmaları olduğunu vurgulayarak, "Bu çalışmalar kamuoyuyla paylaşılacaktır, Meclise gelecektir. Her kanun tasarısı nasıl yapılmışsa, ortak çalışmalar nasıl yapılmışsa, anayasa değişikliği nasıl yapılmışsa MHP ile beraber, uyum yasalarıyla ilgili çalışmalar da onun gibi yapılacaktır." diye konuştu.

"ESKİ CUMHURBAŞKANIMIZIN MİLLETE RAĞMEN İŞ YAPMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Bülent Turan, bir soru üzerine, hükümetin OHAL'in uzatılmasına yönelik bir kararı olması halinde TBMM AK Parti Grubu olarak bu kararı destekleyeceklerini söyledi. Turan, "Biz OHAL'den kimlerin rahatsız olduğunu biliyoruz. OHAL'den esnafımız, tüccarımız, öğrencimiz, akşam eğlenmeye giden vatandaşımız rahatsız mı? OHAL'den vatandaş rahatsız değil ki. OHAL'den bir terör örgütleri şikayetçi bir de onlara göz kırpan malum partiler şikayetçi. OHAL'in Meclise sunulması, uzatılması talebi gelirse Meclisimiz, grubumuz bu konuda hazırdır." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 2019'da cumhurbaşkanlığına adaylığı konusunda da "Biz Sayın eski Cumhurbaşkanımızın millete rağmen bir iş yapmayacağını, partililerini, tabanını üzmeyeceğini düşünüyoruz, ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.