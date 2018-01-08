 ;
Yol Durumu
  1. PKK’yı eleştirdi seçilemedi!
  2. FETÖ Belediyesi

klasiği

CHP klasiği
Yine kongresi, yine kavga. CHP Kocaeli İl Örgütü'nün kongresinde çarşaf-blok liste tartışması çıktı. Başkan adayı Bekir Yurdagül kongrenin çarşaf liste şeklinde yapılması gerektiğini belirtti. Divan başkanlığının yaptığı oylama sonrası blok iste yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine Yurdagül divan başkanının üzerine yürüdü. Yumruklar havada uçuştu. İzmir'deki kongrede de adaylardan Utku Gümrükçü konuşurken açılan "Kerbela şehitlerinden özür dile" pankartı açılması sonrası iki grup arasında arbede yaşandı.
Etiketler: ,
  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar