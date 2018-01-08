CHP klasiği

Yine CHP kongresi, yine kavga. CHP Kocaeli İl Örgütü'nün kongresinde çarşaf-blokliste tartışması çıktı. Başkan adayı Bekir Yurdagül kongrenin çarşaf liste şeklinde yapılması gerektiğini belirtti. Divan başkanlığının yaptığı oylama sonrası blok iste yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine Yurdagüldivan başkanının üzerineyürüdü. Yumruklar havada uçuştu. İzmir'deki kongrede de adaylardan Utku Gümrükçü konuşurken açılan "Kerbela şehitlerinden özür dile" pankartı açılması sonrası iki grup arasında arbede yaşandı.
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