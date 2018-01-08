 ;
Yol Durumu
  1. Mesele milli ruh
  2. Yok birbirlerinden farkları...

'Çay'lak Sigmar

Alman Dışişleri Bakanı Sigman Gabriel, kendi elleriyle Çavuşoğluna çay ikram etti. Türk düşmanı Almanlar bu görüntüyü hazmedemedi

Çaylak Sigmar
Dışişleri Bakanı , önceki gün Almanya'ya gitti. Goslar kentindeki tarihi Kaiserpfalz Sarayı'nda mevkidaşı Sigmar Gabriel ve eşi Anke ile bir araya geldi. Görüşmede iki bakan da önemli konular üzerinde hassasiyetle görüşlerini bildirdi. Sohbet etti. Daha sonra Alman bakan, Çavuşoğlu için çay demledi. Ardından da kendi elleriyle bardağı doldurup ikram etti.



AŞIRI SAĞCILAR KÖPÜRDÜ
O unutulmaz anlar ise gazeteciler tarafından saniye saniye karelendi. Bu sıcak fotoğraf Alman basınında da yer edindi. Fakat aşırı sağcılar bunu hazmedemedi. 'in nazik davranışı, özellikle sosyal medyadan ve birçok platformdan eleştirildi. Ayrıca her zaman olduğu gibi Türkiye'ye karşı yapılan nefret söylemleri de bu tepkiyle yeniden dillendirildi.


Dışişleri Bakanı Sigman Gabriel'in eşi Anke de önceki gün Mevlüt Çavuşoğlu'nu evinde ağırladı. Bu durum "- ilişkilerini Anke yumuşattı" yorumlarına neden oldu.
Etiketler: , , ,
  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar