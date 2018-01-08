'Çay'lak Sigmar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün Almanya'ya gitti. Goslar kentindeki tarihi Kaiserpfalz Sarayı'nda mevkidaşı Sigmar Gabriel ve eşi Anke ile bir araya geldi. Görüşmede iki bakan da önemli konular üzerinde hassasiyetle görüşlerini bildirdi. Sohbet etti. Daha sonra Alman bakan, Çavuşoğlu için çay demledi. Ardından da kendi elleriyle bardağı doldurup ikram etti.
AŞIRI SAĞCILAR KÖPÜRDÜ
O unutulmaz anlar ise gazeteciler tarafından saniye saniye karelendi. Bu sıcak fotoğraf Almanbasınında da yer edindi.Fakat aşırı sağcılar bunuhazmedemedi. Sigmar Gabriel'in nazik davranışı, özellikle sosyal medyadan ve birçok platformdan eleştirildi. Ayrıca her zaman olduğu gibi Türkiye'ye karşı yapılannefret söylemleri de butepkiyle yeniden dillendirildi.
Dışişleri Bakanı Sigman Gabriel'in eşi Anke de önceki gün Mevlüt Çavuşoğlu'nu evinde ağırladı. Bu durum "Almanya-Türkiye ilişkilerini Anke yumuşattı" yorumlarına neden oldu.
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