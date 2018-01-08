Ayçe’sini arıyor

Kore Gazisi AstsubaySüleyman Dilbirliği,savaş sırasında ailesinikaybeden KoreliEunja Kim'e sahip çıktı.Manevi baba kızın duygudolu hikayesi Ayla filmiylesenaryoya aktarıldı. Filmdençok etkilenen KayseriliKore Gazisi AstsubayMehmet Karamustafaoğlu,savaşta 10 ay boyuncabaktığı ve Ayçe ismini verdiğimanevi kızını aramayabaşladı. 90 yaşındakiAstsubay, Ayçe'yi Türkiye'yegetirmeyi çok istediğiniancak başaramadığınıanalttı. "Cephede geriçekilirken bulduk onu.Ayşe adını verdik. Korelilerde kolay söylesin diyeAyçe oldu ismi. Türkiye'yegetirmeyi çok istedim.Ancak izin vermediler.Türkiye'ye döndüktensonra onu çok aradım.Ancak bulamadım. 65 yılgeçti, ancak ben yine deona kavuşacağım günübekliyorum" açıklamasınıyaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.