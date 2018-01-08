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’sini arıyor

Ayçe’sini arıyor
Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği, savaş sırasında ailesini kaybeden Koreli Eunja Kim'e sahip çıktı. Manevi baba kızın duygu dolu hikayesi Ayla filmiyle senaryoya aktarıldı. Filmden çok etkilenen Kayserili Kore Gazisi Astsubay Mehmet Karamustafaoğlu, savaşta 10 ay boyunca baktığı ve ismini verdiği manevi kızını aramaya başladı. 90 yaşındaki Astsubay, Ayçe'yi 'ye getirmeyi çok istediğini ancak başaramadığını analttı. "Cephede geri çekilirken bulduk onu. Ayşe adını verdik. Koreliler de kolay söylesin diye Ayçe oldu ismi. Türkiye'ye getirmeyi çok istedim. Ancak izin vermediler. Türkiye'ye döndükten sonra onu çok aradım. Ancak bulamadım. 65 yıl geçti, ancak ben yine de ona kavuşacağım günü bekliyorum" açıklamasını yaptı.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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