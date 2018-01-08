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  1. AK Parti'den MHP'ye yanıt

Kardak’ta bekleyiş sürüyor…


Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, geçen cumartesi günü, Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki Kardak kayalıklarına geleceği haberleri Yunan basınında yer aldı. Türk sahil güvenlik ekipleri ile savaş gemileri bölgede önlem aldı.
  • 08 Ocak 2018, Pazartesi 17:24
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