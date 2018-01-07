Güzel kabine

Demir yumruk Natalia Poklonskaya 2017'nin en güzel politikacısı seçilen Rus Natalia Poklonskaya 2014'te Kırım Başsavcılığı'na atandı. 11 Mart 2014'te bir basın toplantısında Poklonskaya'nın videosu YouTube'a yüklendikten sonra, güzelliği ve çekiciliği, Japon ve Çinli internet gençliği kullanıcıları arasında fenomen haline geldi. Bu video bir ay içinde, 2 milyon kişi tarafından izlendi. Ünü tüm dünyaya yayıldı. Demir yumruk olarak tanınan 37 yaşındaki güzel politikacı evlilik kriterini "Güçlü, duygusal davranmayan, kadına asalet ile yaklaşacak, ağırbaşlı" olarak belirledi.
Podyumlardan meclise Mara Carfagna Eski bir model olan Mara Carfagna, İtalya'nın genelinde de en güzel kadınlarından biri olarak öne çıkıyor. Berlusconi'nin kabinesiyle meclise giren Carfagna'nın hayranları yüz binleri buluyor.
Sosyal medya fenomeni Yurı Fujıkava 1981 doğumlu güzel politikacı, Asya'nın en güzel yüzlerinden biri olarak biliniyor. Renkli hayatı ve sosyal medyada paylaştığı cüretkar pozlarıyla Fujikawa'ınn dünya çapında bir hayran kitlesi bulunuyor. Kadın politikacılar içinde sosyal medyayı en iyi kullanan isim olarak tanınıyor.
Skandallar kraliçesi Lucıana Leon 1978 doğumlu güzel politikacı özellikle 2008'deki petrol skandalında adını duyurmuştu. Peru Meclisi'nde boy gösteren Luciana Leon ismini politik değil, aşk yaşantısındaki skandallarla da sıkça duyurmuştu.
İstanbullu Barbie Eva Kaili "Barbie" ve "Parlamento Güzeli" lakaplı 41 yaşındaki alımlı Yunan siyasetçinin asıl mesleği mimarlık. Ancak haber spikeri olarak ünlendi ve sonradan siyasete atıldı. İstanbullu Aleksandros Kailos ile Selanikli şair-yazar Maria İgnatiadu'nun kızı olarak PASOK'ta siyaset yaptı. Bu aralarda ise Avrupa Parlamentosu'na girerek AP'nin en güzel ismi olmayı başardı.
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