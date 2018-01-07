 ;
Yol Durumu
  1. Y'enke' devrede
  2. İran’da değişim yok

Güzel kabine

2017 yılının en güzel siyasetçileri belirlendi. Dünyaca ünlü Trends isimli sitenin belirlediği listeye girenler için "Bu isimler tek başlarına oy rekoru kırar" yorumu yapıldı

Güzel kabine
ABD merkezli ünlü Trends isim site 2017'nin enlerini belirledi. Site geçen yıl dünya çapında en çok beğenilen kadın politikacıları sıraladı. İlk sırayı Kırım Başsavcılığı yapan Rus aldı. O listede babadan İstanbullu bir isim de yer aldı. İşte 2017'nin en güzel siyasetçileri:

Demir yumruk Natalia Poklonskaya 2017'nin en güzel politikacısı seçilen Rus Natalia Poklonskaya 2014'te Kırım Başsavcılığı'na atandı. 11 Mart 2014'te bir basın toplantısında Poklonskaya'nın videosu YouTube'a yüklendikten sonra, güzelliği ve çekiciliği, Japon ve Çinli internet gençliği kullanıcıları arasında fenomen haline geldi. Bu video bir ay içinde, 2 milyon kişi tarafından izlendi. Ünü tüm dünyaya yayıldı. Demir yumruk olarak tanınan 37 yaşındaki güzel politikacı evlilik kriterini "Güçlü, duygusal davranmayan, kadına asalet ile yaklaşacak, ağırbaşlı" olarak belirledi.


Podyumlardan meclise Mara Carfagna Eski bir model olan , İtalya'nın genelinde de en güzel kadınlarından biri olarak öne çıkıyor. Berlusconi'nin kabinesiyle meclise giren Carfagna'nın hayranları yüz binleri buluyor.


Sosyal medya fenomeni Yurı Fujıkava 1981 doğumlu güzel politikacı, Asya'nın en güzel yüzlerinden biri olarak biliniyor. Renkli hayatı ve da paylaştığı cüretkar pozlarıyla Fujikawa'ınn dünya çapında bir hayran kitlesi bulunuyor. Kadın politikacılar içinde sosyal medyayı en iyi kullanan isim olarak tanınıyor.


Skandallar kraliçesi Lucıana Leon 1978 doğumlu güzel politikacı özellikle 2008'deki petrol skandalında adını duyurmuştu. Peru Meclisi'nde boy gösteren Luciana Leon ismini politik değil, aşk yaşantısındaki skandallarla da sıkça duyurmuştu.


İstanbullu Barbie Eva Kaili "Barbie" ve "Parlamento Güzeli" lakaplı 41 yaşındaki alımlı Yunan siyasetçinin asıl mesleği mimarlık. Ancak haber spikeri olarak ünlendi ve sonradan siyasete atıldı. İstanbullu Aleksandros Kailos ile Selanikli şair-yazar Maria İgnatiadu'nun kızı olarak PASOK'ta siyaset yaptı. Bu aralarda ise Avrupa Parlamentosu'na girerek AP'nin en güzel ismi olmayı başardı.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar