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Erdoğan'dan ABD'ye rest: "Gerekirse biz de dava açarız"

Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki kumpas davasını değerlendirirken,'Gerekirse biz ABD’ye karşı dava açarız. Bu bankamızın uluslararası düzeyde ismi kirletiliyor. " dedi.

Erdoğandan ABDye rest: Gerekirse biz de dava açarız
Fransa ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını cevaplandıran , "Hakan Atilla davası 9 ay gibi kısa sürede tamamlandı. Fetullah Gülen hakkında neredeyse 4 yıl olmasına rağmen Pensilvanya hakkında tek bir adım atılmamış olmamasına ne diyorsunuz?"sorusu üzerine şunları söyledi;

GEREKİRSE DAVA AÇARIZ
"Bu şunu gösteriyor. Pensilvanya'nın arkasında ABD var. Sene 1999 ve 2017 'nün elebaşını ABD'de besleyip ona 400 dönümlük araziyi tahsis eden ABD. Villalar falan her şey orada korunaklı. Herhangi bir gelişme yok. İlk etapta 85 koli ondan sonra yeni yeni sonuçlanan davalar ABD yetkililerine bildiriliyor. Ne yazık ki adalet bakanlığı ABD'nin konu ile alakalı attıkları tek bir adım yok ama biz kovalayacağız. davasıyla ilgili olarak da, gerekirse biz ABD'ye karşı dava açarız; zira şu anda Halk Bankası'nın dava açma yetkisi var. Bu bankamızın uluslararası düzeyde ismi kirletiliyor. Bununla ilgili olarak bir karşı dava açmaları mümkün."

İLİŞKİLER CİDDİ MANADA YARALANDI

"Özellikle YPG ve FETÖ konusunda bir hayal kırıklığı yaşıyor musunuz? Türkiye-ABD ilişkilerinin indiği seviyeden normal bir seviyeye çıkarılma umudunuz var mı? "sorusu üzerine Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinin son dönemde ciddi manada yaralandığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı;

"Bu olayın birçok başlığı var. Olay sadece YPG olayı değil. Mesela yargı sistemlerinde yaşananlar var. Bunların en önemlisi FETÖ meselesi. ABD terörle mücadelede kendine göre bir tanım yapmıştır. Onun terörist dediği ülke ve kişilerin terörle alakası da olmayabilir pekala. Şu anda İran'a, Pakistan'a yönelik yapılan açıklamaları bu çerçevede değerlendirmek lazım. Bazı ülkeleri bir şekilde sıkıştırmanın ya da içerde parçalanma sürecine girmelerini arzu etmenin ne anlamı var? Bu gelişmeler elbette düşündürücü. Bir başka başlık (Reza Zarrab), arkasından Hakan Atilla meselesi, Halk Bankası meselesi. Bu konu ile ilgili yargı süreci kumpas üstüne kumpaslarla dolu. Bu süreç tamamen siyasidir, adli ve hukuki değildir. Kimin eli kimin cebinde belli değildir. Zanlı olan birisi kalkıp 'Bana FBI 50 bin dolar verdi' diyorsa bir defa sizin adalet sisteminiz çöktü demektir. Tüm bu konular, Türkiye ve ABD arasında hukuki sistemde ikili ilişkileri ciddi manada yaralamıştır. Ciddi manada burada aramızdaki süreçte darbe yemiştir. "
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  • 07 Ocak 2018, Pazar 07:54
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