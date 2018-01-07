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'de 'ye karşı yeni planını devreye soktu!

'deki Arap aşiretleri 'ye karşı kışkırtan , bölgede Türkiye karşıtı bir cephe oluşturmaya çalışıyor. 'Aşiretler Birliği' adı verilen proje için Fırat Kalkanı'yla DEAŞ'tan arındırılan Savran kasabası merkez üs seçildi.

ABD Suriyede Türkiyeye karşı yeni planını devreye soktu!

Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Arap aşiretler tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine kışkırtılıyor. Bölgede etkin aşiretlerin liderleriyle görüşen ABD ve Avrupalı yetkililer, karşıtı blok oluşturmaları yönünde onlara telkinde bulunuyor. 'Yerel teşkilatlanma ve aşiretler arası diyalog' başlıkları altında oluşturulmaya çalışılan Aşiretler Birliği projesi için TSK'nın DEAŞ'tan temizlediği Savran kasabası merkez üs olarak seçildi.

LİDERLER YAKIN TAKİPTE
TSK ve ÖSO ortaklığı ile PKK ve DEAŞ teröründen arındırılan bölgelerde yaşayan tüm aşiret liderleri batılı dernek ve vakıflar aracılığı ile kurulan altyapı çerçevesinde yakın takibe alındı. ABD ve Avrupalı temsilciler bazı isimlerle Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep'te görüşürken 'den çıkamayan aşiret liderleriyle de aracılar üzerinden görüşmeler yapıyor. Savran merkezli ve ABD'nin başrolde olduğu aşiret kışkırtıcılığı kapsamında Baggara, Cimeyli, Badduş, Ageydat ve Ceys gibi Suriye genelinde milyonlarca mensubu bulunan aşiretler öncelikli hedef olarak belirlendi.

HEDEF FIRAT KALKANI
Türkiye, Suudi Arabistan ve Kuveyt üzerinden üzerinden yürütülen faaliyetlere eski SMDK Başkanı, PKK müttefiki Ahmed Carba da destek veriyor. Türkiye'yi 'işgal gücü' olarak gösteren projeyle tüm aşiretlerin Fırat Kalkanı bölgesindeki uzantılarına ulaşılmaya çalışılıyor. Terörden arındırılan 2 bin kilometrekarelik alanda yürütülen çalışmalar Savran dışında Kefre ve Dabık gibi yerleşim birimlerinde etkin olarak yürütülmeye çalışlıyor. ABD öncülüğünde yürütülen faaliyetler için seçilen bölgelerde en dikkat çeken yön ise her üç noktada da TSK'ya ait askeri üslerin bulunması olarak gösteriliyor. Kışkırtılan aşiret mensuplarına ABD tarafından yeterli sayıya ulaşmaları halinde topraklarını TSK'dan kurtarma amaçlı silah desteği verileceği vaad ediliyor.
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  • 07 Ocak 2018, Pazar 08:45
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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iuxyx iuxyx

Amerika dedigimiz köpekler israilin kuklalaridir israil ne Emir vrirse Corc denilen domuz sürüsü israilin müzigine göre dans etmek mecburiyetindeler ac domuzlar gibi her tarafa saldiriyor amerikanin katilleri.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.01.2018 17:18
Ahmet Ahmet

Arap aşiret kardeşlerimiz yeni Lawrenslerden ABD ve Avrupalı emperyalistlerin oyunlarına kanmasınlar daima Türkiye'miz ile beraber olsunlar İslam Birliği Kurulacaktır İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 07.01.2018 10:48
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