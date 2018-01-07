Bakan Özhaseki ölümden döndü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin içinde bulunduğu, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait TC-KDR kuyruk tescilli özel uçak, dün saat 12.07'de Ankara'ya gitmekiçin Sabiha GökçenHavalimanı'ndan havalandı. Ancak kalkıştan kısa bir süre sonra kabin içerisinde duman ve koku çıkmaya başladı. Bunun üzerine uçağın pilotu, KocaeliCengiz Topel Havalimanı ile irtibata geçerek acil iniş izni aldı. Uçak saat 12.40'da sorunsuz bir şekilde havalimanına iniş yaptı.
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