 ;
Yol Durumu
  1. ABD donuyor: 22 kişi öldü
  2. Röveşata şansı!

1.8 milyon devretti

1.8 milyon devretti
6 Bilen çıkmayınca 1 milyon 862 bin 391 lira haftaya devretti. 5 bilenler 5 bin 641'er lira, 4 bilenler 81'er lira, 3 bilenler ise 11 lira 55'er kuruş alacak.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar