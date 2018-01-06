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Yüzsüzbaşı adliyede

Yüzsüzbaşı adliyede
Orgeneral Güler'in koruması olan Yüzbaşı Burak Akın, üyesi olduğunu itiraf etti. Dün emniyetten adliyeye sevk edildi. Bu sırada yüzünü gizledi. Akın'ın sorgusunun detayları da öğrenildi. Askeri giriş sınavlarında FETÖ'nün kendilerine destek olduğunu anlatan Akın, okul döneminden meslek hayatının her safhasında örgüt tarafından takip edildiğini söyledi.

Erkam ÇOBAN
Etiketler:
  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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