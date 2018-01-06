Demek ki su kaçağı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Fransa'ya gitti. Yolculuğu öncesi İstanbul'da bir basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak "Eğer İçişleri Bakanlığı veriyorsa, burada demek ki bir su kaçağı var. Şu anda da bu atılan adımla alakalı olarak Ataşehir'de ne olduysa işte burada da bu oldu. Bize gelen bilgiler çok daha farklı, onu da söyleyeyim" dedi. Kabinede bir revizyon iddialarında doğruluk payı olmadığını söyledi.



TETİKÇİ DÜNDAR'IN ARKADAŞI

Bu arada iki lider, görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, AB süreciyle ilgili şunları söyledi: "Ne olur artık bizi de alıverin' diyecek halimiz yok. Bunu Fransa'dan söylüyorum. AB bize gerekçe de sunamıyor ve öyle ki ilk zamanlar 15 fasıl üzerinden bizi engellerken, daha sonra bize yönelik bu fasılların sayısı 35'e çıktı..." Erdoğan, MİT TIR'ları kumpasıyla ilgili Türkiye'yi suçlayıcı ifadeler kullanan Fransız gazeteci Laurent Richard'a ise tokat gibi cevap verdi. "FETÖ ağızıyla konuşuyorsun. ABD, Suriye'ye 4 bin TIR silah gönderdi. Neden bunu sormuyorsun" dedi. Tetikçi muhabirin firari FETÖ'cüler ve Can Dündar ile twitter'dan yazıştığı belirlendi. Macron da Avrupa Birliği'ne tepki gösterdi. AB'yi ikiyüzlü olmakla suçlayıp, "Fransa olarak Türkiye'nin ve Türk halkının geleceğinin Avrupa'da olması gerektiğini istiyoruz. Türkiye-AB ilişkilerinde ikiyüzlülükten çıkmak gerekiyor" dedi.



TARİHİ ANLAŞMA

Ziyarette Savunma Bakanlığı, Aselsan ve Roketsan Fransız Eurosam ile Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi anlaşması, Türk Eximbank ve BPIFrance Assurance Export arasında karşılıklı reasürans anlaşması ve Türk Hava Yolları ile Airbus arasında mutabakat zaptı imzalandı.



ABD'YE REST

Erdoğan, Fransa ziyaretine çıkarken gündemi değerlendirdi. ABD'deki kumpas davasında verilen skandal karara tepki gösterdi: Hakan Atilla kararı çelişkilerle dolu. ABD ile aramızdaki ikili hukuk anlaşmaları hükmünü yitiriyor.