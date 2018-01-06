Demek ki su kaçağı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Fransa'ya gitti. Yolculuğu öncesi İstanbul'da bir basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak "Eğerİçişleri Bakanlığı veriyorsa,burada demek ki bir su kaçağıvar. Şu anda da bu atılan adımla alakalı olarak Ataşehir'de ne olduysa işte burada da bu oldu. Bize gelen bilgiler çok daha farklı, onu da söyleyeyim" dedi. Kabinede bir revizyon iddialarında doğruluk payı olmadığını söyledi.
TETİKÇİ DÜNDAR'IN ARKADAŞI
Bu arada iki lider, görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, AB süreciyle ilgili şunları söyledi: "Ne olur artık bizi de alıverin' diyecek halimiz yok. Bunu Fransa'dan söylüyorum. AB bize gerekçe de sunamıyor ve öyle ki ilk zamanlar 15 fasıl üzerinden bizi engellerken, daha sonra bize yönelik bu fasılların sayısı 35'e çıktı..." Erdoğan, MİT TIR'ları kumpasıyla ilgili Türkiye'yi suçlayıcı ifadeler kullanan Fransız gazeteci Laurent Richard'a ise tokat gibi cevap verdi. "FETÖ ağızıylakonuşuyorsun. ABD, Suriye'ye 4 bin TIRsilah gönderdi. Neden bunu sormuyorsun" dedi. Tetikçi muhabirin firari FETÖ'cülerve Can Dündar ile twitter'dan yazıştığıbelirlendi. Macron da Avrupa Birliği'ne tepki gösterdi. AB'yi ikiyüzlü olmakla suçlayıp, "Fransa olarak Türkiye'nin ve Türk halkınıngeleceğinin Avrupa'da olması gerektiğiniistiyoruz. Türkiye-AB ilişkilerinde ikiyüzlülüktençıkmak gerekiyor" dedi.
TARİHİ ANLAŞMA
Ziyarette Savunma Bakanlığı, Aselsan ve Roketsan Fransız Eurosam ile Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi anlaşması, Türk Eximbank ve BPIFrance Assurance Export arasında karşılıklı reasürans anlaşması ve Türk Hava Yolları ile Airbus arasında mutabakat zaptı imzalandı.
ABD'YE REST
Erdoğan, Fransa ziyaretine çıkarken gündemi değerlendirdi. ABD'deki kumpas davasında verilen skandal karara tepki gösterdi: Hakan Atilla kararı çelişkilerle dolu. ABD ile aramızdaki ikili hukuk anlaşmaları hükmünü yitiriyor.
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