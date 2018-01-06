Savcıyı tehdit etmiş

Polis memuru Hüseyin Korkmaz, FETÖ'nün 17/25 Aralık kumpasında yer aldı. Ardından ABD'ye kaçtı. ABD'deki kumpas davasında Türkiye'yi hedef aldı. İşte o hainle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Teröristin İstanbul'da 2 yıl önce kendisini gözaltına aldıran savcıyı, sorguda tehdit ettiği anlaşıldı. Korkmaz'ın, savcıya 17 Aralık soruşturmasına takipsizlik verip, FETÖ'cüleri soruşturduğu için ileride kendisinin tutuklanacağı yönünde tehditler yağdırdığı belirtildi.
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