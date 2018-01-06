Yandı yürek

Yangın faciası dün İstanbul Fatih'te yaşandı. Suriyeli 5 kişilik aileninyaşadığı dairede sobadankaynaklı yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede apartmanı sardı. Mahallede buyük panik yaşandı. Çevredekiler hemen telefona sarıldı. İtfaiye ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, dairede mahsur kalan Suriyeli Nur Amori ile biribebek 3 çocuğunu kurtardı. Baygın şekilde kurtarılan çocuklar ve anne, hastaneye kaldırıldı. Durumu öğrenerek olay yerine giden baba Muaz Amori, sinir krizi geçirdi. Bir süre sonra genç kadından acı haber geldi. Nur Amori hastane yolunda hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini ve içeride kalan çocuklarla genç kadını kurtardıklarını söyledi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
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