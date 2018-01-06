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Yandı yürek

’da Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Anne öldü, 3 çocuğu kurtarıldı...

Yandı yürek
Yangın faciası dün 'te yaşandı. Suriyeli 5 kişilik ailenin yaşadığı dairede sobadan kaynaklı yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede apartmanı sardı. Mahallede buyük panik yaşandı. Çevredekiler hemen telefona sarıldı. İtfaiye ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, dairede mahsur kalan Suriyeli Nur Amori ile biri bebek 3 çocuğunu kurtardı. Baygın şekilde kurtarılan çocuklar ve anne, hastaneye kaldırıldı. Durumu öğrenerek olay yerine giden baba Muaz Amori, sinir krizi geçirdi. Bir süre sonra genç kadından acı haber geldi. hastane yolunda hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini ve içeride kalan çocuklarla genç kadını kurtardıklarını söyledi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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